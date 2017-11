Hagen (ots) - Das Landgericht Köln hat mit Urteil vom 25.10.2017(AZ 28 O 368/16) eine Klage des DüsseldorferDelfintherapie-Vermittlers "dolphin aid e.V." gegen die Hagenergemeinnützige Tierschutzorganisation Wal- und Delfinschutz-Forum(WDSF) in 20 Klagepunkten abgewiesen. Rechtsanhängig warenverschiedene Inhalte der Berichterstattung des WDSF auf seinerHomepage über dolphin aid und die Haltung von Delfinen inverschiedenen Anlagen, in welche dolphin aid mit Hilfe von Spendenkranke und behinderte Menschen für Delfintherapien vermittelt.In dem Urteil des Landgerichts Köln heißt es, dass dem Klägerdolphin aid die geltend gemachten Unterlassungsansprüche wegenVerletzung seines Unternehmenspersönlichkeitsrechts gegenüber demWDSF nicht zustehen. Es käme maßgeblich darauf an, ob es sich bei denDarstellungen des Beklagten um Tatsachenbehauptungen, demverfassungsrechtlich gebotenen Schutz der Meinungsäußerungsfreiheitbzw. um ein Werturteil handelt.Einige Veröffentlichungen des WDSF seien bei derunvoreingenommenen Betrachtung durch den Durchschnittsleser nichtsämtlich auf den Kläger zu beziehen, stellte das Gericht fest. DasWDSF dürfe das "geschäftliche Wirken" von dolphin aid kritischbeleuchten, zumal "an der Bewertung des Verhaltens des Klägers alsgemeinnützige Organisation ein großes öffentliches Interesse besteht,das durch die seitens der Beklagten herausgegebenenVeröffentlichungen befriedigt wird."Dass von Teilnehmern einer Delfintherapie vermutet wird, dass die"eigenen Reisen und die Vorstandsaufwendungen (Gehälter?) desdolphin-aid-Vorstands auch aus steuerbegünstigten Spendentöpfenbezahlt werden" sei eine tatsächliche Behauptung. Bei der Aussage desWDSF "Alljährliche Abzocke von dolpin aid?" liege ebenfalls keinUnterlassungsanspruch vor, weil es sich um eine legale Bewertungdurch das WDSF handelt.Die Äußerung des WDSF: "In Curacao können die Delfine nicht in dasoffene Meer schwimmen, weil sie in einer Lagune gefangen sind unddort gefüttert werden. Nur deshalb machen sie ihre Show-Kunststückeund reagieren auf Anweisung der Delfintrainer für das Schwimmen mitden Delfinen und der angeblichen "Delfintherapie" mit den kleinenPatienten", stellt sich als Meinungsäußerung mit tatsächlichem Kerndar, so das Gericht.Laut Urteilsbegründung handelt es sich um eine wahreTatsachenbehauptung, dass in der "Dolphin Academy" auf Curacao, diesich wie das vom Kläger vermittelte Therapiezentrum CDTC auf demGelände des "Sea Aquarium" befindet, innerhalb einer Woche zweiDelfine verstarben. Die Äußerung des WDSF "Delfinarien vertuschenVerletzungen an Besuchern" würde ein Leser nicht auf den Klägerbeziehen, weil dieser in der betreffenden Passage nicht erwähntwerde."Die Äußerung zu der Beteiligung von Frau Kuhnert (Anm.: Gründerindes Vereins dolphin aid) und Herrn Evers (Anm.: Onkel von FrauKuhnert und zeitweise Vorstand und bezahlter Geschäftsführer vondolphin aid) an dem Hotel Dolphin Suites Resort entfernte dieBeklagte mit Rücksicht auf eine entsprechende Entscheidung desLandgerichts Hamburg (324 O 785/16)", heißt es im Urteil desLandgerichts Köln.Dass die dolphin aid-Gründerin Kirsten Kuhnert inzwischen als"dotierte Programmdirektorin" für das CDTC-Therapiezentrum aufCuracao tätig sei, in das der Verein behinderte Menschen durchSpenden vermittelt, bestätigen die Anwälte des Klägers. Kuhnert seiseitdem aus dem Vorstand von dolphin aid augeschieden. Gleichwohlwäre sie aber noch stimmberechtigtes Vollmitglied des Vereins,äußerte das WDSF.Das Landgericht Köln legte fest, dass die Kosten des Rechtsstreitsmit einem Streitwert von 105.000 Euro der Kläger dolphin aid tragenmuss.Das WDSF hat das umfangreiche Urteil vollständig auf seinerHomepage veröffentlicht:https://www.wdsf.eu/delfintherapie/dolphin-aidPressekontakt:Jürgen OrtmüllerGesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), übermittelt durch news aktuell