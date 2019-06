Delek US: Das Ende oder geht es weiter?

Per 23.06.2019, 07:28 Uhr wird für die Aktie Delek US am Heimatmarkt New York der Kurs von 39,75 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Delek US haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Delek US liegt bei 1,9, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Delek US bewegt sich bei 44,88. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Delek US 3 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Delek US vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 39,76 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 30,78 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 52 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Delek US beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,76 Prozent und liegt mit 0,48 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,28) für diese Aktie. Delek US bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.