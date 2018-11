Delek Logistics: So schnell kann es gehen

Der Delek Logistics-Schlusskurs wurde am 06.11.2018 an der Heimatbörse New York mit 30,73 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Delek Logistics mit einem Wert von 8,27 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Oil, Gas & Coal" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 57,48 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Delek Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,06 USD. Der letzte Schlusskurs (30,73 USD) weicht somit +2,23 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (32,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,5 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Delek Logistics-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Delek Logistics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 10,26 % ist Delek Logistics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,07 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 5,19 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.