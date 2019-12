Delek LogisticsDas gibt’s ja gar nicht, ?

An der Heimatbörse New York notiert Delek Logistics per 16.12.2019, 02:19 Uhr bei 31.94 USD. Delek Logistics zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Delek Logistics von 31,96 USD ist mit +0,95 Prozent Entfernung vom GD200 (31,66 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 31,72 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,76 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Delek Logistics-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Delek Logistics mit einem Wert von 9,61 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 212,55 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Delek Logistics hat mit einer Dividendenrendite von 10,79 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.25%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt +5,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Delek Logistics-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.