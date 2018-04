Delegation von Miss Culture&Tourism Of The World zu Besuch in Österreich

Wien (ots/PRNewswire) - Am 18. April 2018 stattete folgendeDelegation dem jüngsten österreichischen Bundeskanzler, HerrnSebastian Kurtz, einen Besuch ab: Frau Lu Lu, globaleVorstandsvorsitzende von Miss Culture&Tourism Of The World (MCTW);Frau Meiying Kalteis, Vorstandsvorsitzende für Europe MissCulture&Tourism Of The World; Frau Xian Dandan, LonginesFEI-Weltcupsiegerin im Springreiten; Frau Yu Shui, Botschafterin fürTourismus in Serbien; Frau Lu Yihong, MCTW von China 2017-2018; HerrWeiPeng, CEO von Dongao Asia Pictures Co., Ltd, sowie weiterewichtige Mitglieder des MCTW-Komitees.Das MCTW-Komitee lud den Bundeskanzler zum MCTW-Finale ein, das am20. April stattfindet. Unterdessen überreichte man Herrn SebastianKurtz Geschenke wie den Moutai-Branntwein und ein traditionelleschinesisches Tuschegemälde. Der österreichische Bundeskanzlerbegrüßte den Besuch von MCTW in Österreich und gab seinem WunschAusdruck, dass diese Veranstaltung einen Beitrag zur Stärkung derBeziehung zwischen China und Österreich leisten möge. Auf Einladungvon Herrn Markus Lange Swarovski, CEO des weltberühmtenKristallherstellers Swarovski, besuchte das MCTW-Komitee auch dieUnternehmenszentrale namens Kristallwelten von Swarovski und wurdeherzlich von CEO Herrn Thomas Steiner empfangen.In Schloss Leopoldskron, das unter anderem der hauptsächlicheDrehort für den berühmten Spielfilm "The Sound of Music" (dt. MeineLieder - meine Träume) war, hielt das MCTW-Komitee eineWalzerball-Gala ab. Siegerinnen des MCTW aus vielen verschiedenenLändern präsentierten gemeinsam eine außergewöhnliche Eröffnungsshowfür die Gäste, zu denen Vertreter Österreichs, renommiertechinesische und österreichische Kunstschaffende sowie einige führendeUnternehmer zählten. Danach hielt der Botschafter für Österreich einemitreißende Rede und wünschte der Veranstaltung einen Riesenerfolg.Als ein weltbekanntes Ereignis erhielt MCTW die Unterstützung vonTourismusbehörden aus zahlreichen Ländern und von ehemaligen undaktuellen Ländervertretern. "Kultur, Tourismus, Mode und Kunst" ausunterschiedlichen Ländern wurden während des Events gezieltgefördert. Als die leitende Vorstandsvorsitzende des MCTW hat sichFrau Lu, die außerdem Generalsekretärin der Asia-Pacific YouthFinancial Elites Association und Gründerin von Euro-Asian Celebrityist, zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des Tourismus in derAsien-Pazifik-Region voranzubringen und herausragendeIdentifikationsfiguren für die Jugend und Rollenvorbilder zukultivieren.Das Finale für 2017-2018 und die Eröffnungszeremonie der Saison2018-2019 der World Miss Culture & Tourism wird am 20. April imösterreichischen Salzburg stattfinden. Dieser Wettbewerb findet großeBeachtung bei Hunderten führender Medien, in den sozialen Netzwerken,in Modemagazinen und Fernsehsendungen. Das österreichische nationaleFernsehen wird die gesamte Veranstaltung ausstrahlen. Gewinnerinnenaus mehr als 30 Ländern und Regionen werden gegeneinander antretenund - was noch wichtiger ist - der ganzen Welt die einzigartigeKultur und die touristischen Besonderheiten jedes Landespräsentieren. Dies trägt dazu bei, eine Brücke zum touristischenKulturaustausch zu bauen und die Entwicklung des internationalenTourismus zu beschleunigen und fördert gleichzeitig auch den Ausbauvon Geschäftsverbindungen, Investitionen in Immobilien und anderenBereichen und die Prosperität des internationalen Tourismus und derWirtschaft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/680278/1.jpgPressekontakt:Fiona Yangfiona@pandamobo.com86 15867394018Original-Content von: Miss Culture&Tourism Of The World, übermittelt durch news aktuell