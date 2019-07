Del Taco Restaurants: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Del Taco Restaurants weist am 22.07.2019, 02:56 Uhr einen Kurs von 12.46 USD an der Börse NASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Del Taco Restaurants entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Del Taco Restaurants wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Del Taco Restaurants vor. Das Kursziel für die Aktie der Del Taco Restaurants liegt im Mittel wiederum bei 15,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 12,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 23,06 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Del Taco Restaurants insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Del Taco Restaurants-Aktie ein Durchschnitt von 10,85 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,46 USD (+14.84 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (11,82 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5.41 Prozent Abweichung). Die Del Taco Restaurants-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Del Taco Restaurants erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Del Taco Restaurants. Es gab insgesamt ein positive und zwei negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Del Taco Restaurants daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Del Taco Restaurants von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.