Del Taco Restaurants: Was steht jetzt noch aus?

Für die Aktie Del Taco Restaurants stehen per 11.10.2021, 12:13 Uhr 9 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Del Taco Restaurants zählt zum Segment "Restaurants".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Del Taco Restaurants einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Del Taco Restaurants jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Del Taco Restaurants von 9 USD ist mit -7,98 Prozent Entfernung vom GD200 (9,78 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,64 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,17 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Del Taco Restaurants-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Del Taco Restaurants erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 22,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,68 Prozent im Branchenvergleich für Del Taco Restaurants bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 41,28 Prozent im letzten Jahr. Del Taco Restaurants lag 26,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Del Taco Restaurants beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,77 Prozent und liegt mit 0,12 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,65) für diese Aktie. Del Taco Restaurants bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.