Dekra prüft demnächst auch Fahrzeuge in Chile

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Prüfkonzern Dekra nimmt künftig auch Fahrzeuge in Chile unter die Lupe.



Nachdem das Stuttgarter Unternehmen in diesem Jahr in die Fahrzeugprüfung in China eingestiegen war, expandiert die Dekra nun in das südamerikanische Land. "Die chilenischen Behörden nehmen dieses Thema genauso ernst wie wir", sagte der für das Auto-Geschäft zuständige Dekra-Vorstand Clemens Klinke am Mittwoch.

In Chile werden die Fahrzeuge jährlich zu einem mit der Hauptuntersuchung in Deutschland vergleichbaren Check gerufen. "Und zwar auf einem Niveau, das mit vielen europäischen Ländern vergleichbar ist", so Klinke. Der Tüv ist bereits in dem Andenstaat vertreten.

Die Dekra will nun in Chile in den kommenden zwölf Monaten zunächst mit fünf Stationen starten. Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen dort beschäftigen wird, ist noch nicht bekannt. Weltweit ist das Unternehmen in 19 Ländern in Sachen Fahrzeugprüfung unterwegs./ang/DP/zb