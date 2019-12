Deko-Kette Depot wird an Gründerfamilie zurückverkauft

ZÜRICH/NIEDERNBERG (dpa-AFX) - Die Deko-Kette Depot gehört künftig wieder komplett dem Gründerenkel Christian Gries.



Wie die Schweizer Migros-Gruppe am Freitag mitteilte, hat sie ihren 90-Prozent-Anteil an der Gries Deco Gruppe, deren wichtigste Marke Depot ist, komplett an Gries verkauft. Zuvor hatte die "Bild" (Freitagausgabe) berichtet. Für die mehr als 8000 Mitarbeiter in 500 Depot-Filialen soll der Verkauf "keine unmittelbaren Auswirkungen" haben, heißt es in der Mitteilung. Migros war 2009 teilweise und 2012 mehrheitlich bei der Gries Deco Gruppe mit Sitz im unterfränkischen Niedernberg eingestiegen.

"Gerade jetzt vor der Hochphase des Weihnachtsgeschäfts ist dies ein starkes Signal für unsere engagierten Mitarbeitenden", sagte Gries laut Mitteilung. Er wolle das Unternehmen weiterentwickeln und "in einem international anspruchsvollen Markt neu aufstellen".

Die Gries Deco Gruppe hat im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 481 Millionen Euro gemacht - beim Einstieg der Migros-Gruppe 2009 lag er noch bei rund 83 Millionen Euro. Die Zahl der Depot-Filialen ist seitdem von 109 auf 500 gestiegen. 402 Standorte befinden sich in Deutschland, 60 in Österreich und 38 in der Schweiz. "Die Synergien des Dekorations- und Einrichtungsgeschäfts mit dem Kerngeschäft der Migros sind zu klein", teilte Migros zur Begründung des Verkaufs mit./nif/DP/stw