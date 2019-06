DekelOil Public: Jetzt könnte alles passieren

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie DekelOil Public, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.06.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 3,37 GBP.

Wie DekelOil Public derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DekelOil Public-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 3,53 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (3,35 GBP) deutlich darunter (Unterschied -5,1 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (3,12 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der DekelOil Public-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Die DekelOil Public-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der DekelOil Public wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der DekelOil Public liegt im Mittel wiederum bei 0 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 3,35 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der DekelOil Public insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: DekelOil Public schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,37 % und somit 1,06 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,3 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".