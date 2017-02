Dekane internationaler Wirtschaftshochschulen: eine globale Ausbildung ist das beste Gegengift zum Wirtschaftsnationalismus

Berlin (ots) - Die ESMT Berlin hat sich, als Mitglied des GlobalNetwork for Advanced Management, mit 28 weiteren internationalenWirtschaftshochschulen an der Veröffentlichung einer Erklärungbeteiligt, die sich für internationalen Austausch und gegenWirtschaftsnationalismus ausspricht. Weitere teilnehmendeWirtschaftshochschulen sind u.a. die Yale School of Management (USA),die Haas School of Business, University of California Berkeley (USA)sowie die Saïd Business School, University of Oxford (VereinigtesKönigreich).Das Global Network for Advanced Management, ein Netzwerk von 29führenden internationalen Wirtschaftshochschulen, das Innovation undWerte durch Austausch und Engagement vorantreibt, feiert im Aprilsein fünftes Jubiläum. Heute sind die Prinzipien, auf denen dasNetzwerk gegründet wurde, wichtiger denn je.Die Welt erlebt derzeit einen Aufschwung in Populismus,wirtschaftlichem Nationalismus und Anti-Globalisierungsrhetorik.Trotz dieser Stimmung erkennen wir, dass die Weltwirtschaft mehr alsje zuvor vernetzt ist. Die Geschäftstätigkeit wird zunehmend global,mit Ideen, Produkten, Kapital und Teams, die sich über Grenzen hinwegbewegen. Gleichzeitig sind große Herausforderungen - vom Klimawandelbis zur Finanzstabilität und dem Kampf gegen unheilbare Krankheiten -global und nicht ohne die Privatwirtschaft zu lösen. Unternehmenkönnen nicht jeden ihrer Stakeholder bedienen, wenn Grenzengeschlossen sind oder bestimmte Gruppen daran gehindert werden,Grenzen wegen ihres Herkunftslandes oder religiösen Glaubens zuüberqueren. Anhaltendes globales Engagement und Austausch sind vonzentraler Bedeutung.Heute kommen die Mitgliedsschulen des Global Networks in ihrenEngagement zusammen, um:- die offensichtlichen Herausforderungen zu erkennen, denen sichdie Marktwirtschaft angesichts der ändernden politischenStimmung gegenübersieht;- Verantwortung zu übernehmen, prinzipientreue Führungskräfteauszubilden, die Mehrwert für Unternehmen und die Gesellschaftschaffen;- die Rechte unserer Studierenden, Dozenten, Absolventen undWissenspartner zu unterstützen, sich ungehindert an unserenProgrammen und unserer Arbeit zu beteiligen; und- sich für die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen desglobalen Austauschs in Bildung und Wirtschaft einzusetzen.Die Kraft des Global Networks liegt in seiner Fähigkeit,vielfältige Erkenntnisse zu nutzen, um wichtige globale Themenanzugehen. Das Global Network verbindet Studierende, Dozenten undAlumni aus der ganzen Welt, wodurch sie ihre Wirksamkeit durch einVerständnis der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihrenVolkswirtschaften und Gesellschaften erhöhen.In seiner kurzen Geschichte haben mehr als 5.000 Studierende aufdem Master-Level und Dozenten an Kursen, Austauschprogrammen undhochschulübergreifenden virtuellen Teamprojekten des Netzwerksteilgenommen. Es hat globale Erhebungen durchgeführt zu wichtigenThemen wie Nachhaltigkeit und den Hindernissen, denen sich Frauen inFührungspositionen gegenübersehen. Die Professoren/innen habenhinsichtlich internationalen Unternehmertums, urbaner Resilienz undsozialer Vorhaben kollaboriert. Die Mitgliedsschulen beteiligten sichz.B. als Co-Autoren an Fallstudien über Palmöl in Indonesien, Bankenin Irland, Produktion in China, Landwirtschaft in Mexiko und denEinfluss von Beratungen in Ghana. Wir tun dies aufgrund unseresunerschütterlichen Einsatzes für die Förderungen von Führungskräften,die erfolgreich über Grenzen hinwegarbeiten können, die bereit sind,sich mit globalen Herausforderungen zu befassen, und die auf demhöchsten Niveau in unterschiedlichen und komplexen ZusammenhängenLeistung erbringen können.Als Dekane der Mitgliedsschulen im Global Network erkennen wir an,dass sich die grundlegenden Triebkräfte des globalen Geschäfts nichtändern. Die fortschreitende Technologie wird Märkte undGesellschaften weiter vorantreiben und verändern, der Transfer vonInnovationen und Expertise wird sich über Grenzen hinweg fortsetzen,und wir glauben, dass Länder, die sich zurückziehen, sich und ihrenStaatsbürgern schaden werden. Daher verdoppeln wir unser Engagementnicht nur für kollaboratives Lernen zwischen Ländern und Kulturen,sondern auch hinsichtlich der Gewinnung und Nutzung von Erkenntnissender weltweit besten und klügsten Köpfe. Auf diese Weise verbessernwir die Bildungsergebnisse und berufliche Entwicklung unsererStudierenden, liefern Innovationen, die Unternehmen und Gesellschaftzugutekommen, und tragen zu einer besseren Welt bei.Jikyeong Kang, Präsident and Dekan, Asian Institute of Management(Die Philippinen)Juan Pablo Murra Lascurain, Amtierender Dekan, EGADE BusinessSchool, Tecnológico de Monterrey (Mexiko)Jörg Rocholl, Präsident, ESMT Berlin (Deutschland)Luiz Artur Ledur Brito, Dekan, FGV Escola de Administração deEmpresas de São Paulo (Brasilien)Xiongwen Lu, Dekan, School of Management, Fudan University (China)Richard K. Lyons, Dekan, Haas School of Business, University ofCalifornia Berkeley (USA)Peter Todd, Dekan, HEC Paris (Frankreich)Kazuo Ichijo, Dekan, Hitotsubashi University, Graduate School ofInternational Corporate Strategy (Japan)Kar Yan Tam, Dekan, Hong Kong University of Science and TechnologyBusiness School (China)Martin Boehm, Dekan, IE Business School (Spanien)Jean-François Manzoni, Präsident, IMD (Schweiz, Singapur)Enrique Bolaños, Präsident, INCAE Business School (Costa Rica,Nicaragua)Ilian Mihov, Dekan, INSEAD (Frankreich, Singapur, Abu Dhabi)Nida Bektas, Geschäftsfuehrende Direktorin, Koç UniversityGraduate School of Business (Türkei)Enase Okonedo, Dekan, Lagos Business School, Pan-AtlanticUniversity (Nigeria)Naufel Vilcassim, Head of Department, London School of Economicsand Political Science, Department of Management (VereinigtesKönigreich)Bernard Yeung, Dekan, National University of Singapore BusinessSchool (Singapur)José Miguel Sánchez Callejas, Dekan, Pontificia UniversidadCatólica de Chile School of Business (Chile)Jiye Mao, Dekan, Renmin University of China School of Business(China)Peter Tufano, Dekan, Saïd Business School, University of Oxford(Vereinigtes Königreich)Robert Helsley, Dekan, Sauder School of Business, University ofBritish Columbia (Kanada)Choelsoon Park, Dekan, Seoul National University Business School(Südkorea)Miriam Erez, Vizedekan, Technion-Israel Institute of Technology(Israel)Ciarán Ó hÓgartaigh, Dekan, UCD Michael Smurfit Graduate BusinessSchool (Irland)Ari Kuncoro, Dekan, Universitas Indonesia, Faculty of Economics(Indonesien)Mills Soko, Direktor, University of Cape Town Graduate School ofBusiness (Südafrika)Joshua Yindenaba Abor, Dekan, University of Ghana Business School(Ghana)Edward A. Snyder, Dekan, Yale School of Management (USA)Link zum globalen Aufruf: http://ots.de/1xHB7.Link zur Pressemitteilung: http://ots.de/oSzWb.Über die ESMT BerlinDie ESMT Berlin ist eine internationale Business School, die von25 führenden globalen Unternehmen und Verbänden gegründet wurde. Siebietet englischsprachige Vollzeit- und berufsbegleitende ExecutiveMBA-Studiengänge, einen Master in Management-Studiengang sowieManagementweiterbildung auf Englisch und Deutsch an. Die ESMTkonzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Leadership undgesellschaftliche Verantwortung, europäische Wettbewerbsfähigkeit undTechnologiemanagement. Die Faculty der ESMT veröffentlicht inführenden wissenschaftlichen Zeitschriften. Zusätzlich stellt dieBusiness School eine interdisziplinäre Plattform für Politik,Wirtschaft und Wissenschaft dar. Der Hauptsitz derWirtschaftshochschule befindet sich in Berlin, ein zweiter Standortist Schloss Gracht bei Köln. 