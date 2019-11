Dekabank: Keine goldenen Zwanziger Jahre, aber auch keine Rezession

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt gilt das Interesse nicht nur der Konjunkturentwicklung im kommenden Jahr.



Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater wagte im Rahmen der Prognose für die Jahre 2020 und 2021 auch einen Blick auf die nächsten zehn Jahre. "Es werden keine goldenen Zwanziger Jahre werden", sagte Kater auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt. Das moderate weltweite Wirtschaftswachstum, das bereits die ablaufende Dekade bestimmt hat, dürfte sich vielmehr nahtlos fortsetzen. Wachstumsraten wie zur Hochphase der Globalisierung sind damit vorbei.

Auch für die Geldpolitik zeichnet sich demnach keine Änderung ab. Eine geldpolitische Wende der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Ansicht des Chefvolkswirts "auf unbestimmte Zeit" verschoben. Ab 2021 könnte es zwar "erste Überlegungen" für eine geldpolitische Wende geben, die aber erst zur Mitte des Jahrzehnts Gestalt annehmen dürfte. Kater hält es auch für möglich, dass das aktuelle Zinsniveau über die kommenden zehn Jahre Bestand hat. Für den Konjunkturverlauf hat das erhebliche Konsequenzen. "Den Konjunkturzyklus, wie wir ihn kennen, gibt es nicht mehr", so Kater.

Dabei sind die kurzfristigen Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung nicht schlecht. Kater rechnet für das kommende Jahr mit einer Stabilisierung der Weltwirtschaft. Die Industrie dürfte, wenn auch von niedrigerem Niveau aus, wieder Tritt fassen. Von der Politik erwartet der Volkswirt dabei weniger Störfeuer als 2019. Angesichts der Präsidentschaftswahlen in den USA sei bei wirtschaftsschädigenden Initiativen Zurückhaltung angesagt. Die Folge: Das Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte im nächsten Jahr mit 3,1 Prozent und mit 3,3 Prozent im Jahr 2021 über den drei Prozent liegen, die für 2019 angesetzt werden.

Das Wachstum unterscheidet sich in den einzelnen Regionen allerdings erheblich. Für die USA deuten die Prognosen der Dekabank auf ein schwächeres Wachstum hin. Nach einem Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 2,2 Prozent in diesem Jahr wird für 2020 nur ein Plus von 1,8 Prozent erwartet, bevor das Wachstumstempo 2021 wieder auf 2,0 Prozent zulegt.

Im Euroraum ist das Szenario der Dekabank ähnlich, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Von 1,1 Prozent in diesem Jahr dürfte sich das Wachstum zunächst auf 0,9 Prozent abschwächen, bevor es 2021 wieder auf 1,2 Prozent anzieht. Deutschland liegt mit 0,8 Prozent im nächsten und 1,1 Prozent im kommenden Jahr sogar darunter. Wachstumslokomotive für die Weltwirtschaft bleiben indes die asiatischen Schwellenländer, wo das Wachstum von 5,3 Prozent in diesem Jahr auf auf jeweils 5,4 Prozent in den beiden folgenden Jahren anziehen dürfte, sowie China mit erwarteten 5,9 Prozent Wachstum im kommenden Jahr und 5,8 Prozent im Jahr 2021./mf/jkr/fba