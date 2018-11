Dekabank-Chefvolkswirt erwartet sanfte Landung der Weltkonjunktur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ökonomen der Dekabank rechnen 2019 mit einer "sanften Landung" der Weltkonjunktur.



"Wir befinden uns in der Spätphase des längsten Aufschwungs seit der Euro-Einführung", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank am Dienstag in Frankfurt. Die Konjunktur müsse jetzt beweisen, dass sie nach vielen Jahren des Aufschwungs ohne geldpolitisches Doping leistungsfähig bleibe. Zwar werde sich das Wachstum der Weltwirtschaft von 3,7 Prozent im laufenden Jahr auf 3,4 Prozent im kommenden Jahr abschwächen. Das sei aber weiterhin ein "ordentliches Wachstum".

"Im Jahr 2018 war der Wurm drin", sagte Kater. So hätten an den Finanzmärkten alle großen Anlageklassen Verluste verbucht. Verantwortlich dafür sei die nachlassende Unterstützung der Konjunktur durch die großen Notenbanken. Schließlich habe nach der US-Notenbank Fed mittlerweile auch die EZB eine vorsichtige geldpolitische Wende eingeleitet. Für eine sanfte Landung der Konjunktur 2019 spreche auch die moderate Geldpolitik der beiden großen Notenbanken. Da die Inflation unter Kontrolle sei, könnten die Notenbanken den Straffungskurs jederzeit aussetzen.

Für die Eurozone erwartet Kater ein Wirtschaftswachstum im Jahr 2019 von 1,6 Prozent und für Deutschland von 1,5 Prozent. Ein stabiler privater Konsum und das anhaltende Wachstum der Anlageinvestitionen würden die Konjunktur tragen. Risikofaktoren seien die schwelenden Handelskonflikte mit den USA, der Haushaltsstreit in Italien sowie der noch ungeklärte Weg des Vereinigten Königreichs aus der EU.

Ein großes Risiko für die Finanzmärkte bleibt nach Einschätzung von Kater Italien. "Das Land hat aufgrund seiner hohen Verschuldung keinen Puffer gegen schlechte Nachrichten", sagte er. Das Problem sei weniger der Konflikt mit der EU-Kommission, da die Durchgriffsmöglichkeiten beschränkt seien. Allerdings müsse der italienische Staat im kommenden Jahr rund 200 Milliarden Euro an den Kapitalmärkten aufnehmen. Viele ausländische Anleger hätten sich zuletzt schon vom italienischen Markt verabschiedet und die EZB werde 2019 ihre Nettoanleihekäufe einstellen. Es drohe ein Käuferstreik.

"Anleger müssen auf hohe Schwankungen vorbereitet sein", sagte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte & Strategie bei der Dekabank. An den Anleihemärkte dürfte kaum etwas zu verdienen sein. Anleger müssten also auf riskantere Anlageformen wie Aktien setzen, sagte der Experte. Hier böten sich durchaus Chancen, da die Unternehmensgewinne in den großen Regionen im höheren einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr zulegen dürften. Nach einem schwachen Start in das Jahr könnte der Dax bis zum Jahresende 2019 auf über 12 000 Punkte steigen. Derzeit notiert der Dax bei gut 11 300 Punkten./jsl/jkr/jha/