Deka Immobilien Europa-Fonds: Branche in der Wende!

Der Deka Immobilienfonds ist ausschüttend und hat laufende Kosten von 0,96 %. Zu 69,3 % investiert der Fonds in Büroimmobilien. An zweiter Stelle stehen Konsumgüter und darauf folgt die Hotelgalerie mit 4,7 %. Die Anlagen befinden sich wie der Name des Fonds schon ahnen lässt zu 100 % in Europa. Somit wird überwiegend in Gewerbeimmobilien investiert. Zur Absicherung arbeitet das… Hier weiterlesen