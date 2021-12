Deka-DividendenStrategie CF A: Sollte man jetzt zugreifen?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochenhoch aus? Der Fond erreichte am 17. November 2021 ein neues 52 Wochenhoch mit einem Kurswert von 186,80 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -1,48 Prozent. Die Investoren von Deka-DividendenStrategie CF A mussten also in den letzten 27 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

