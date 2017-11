Deka Bank kauft vierthöchstes Bürogebäude Deutschlands

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deka Bank hat das vierthöchste Bürogebäude Deutschlands gekauft.



Das Geldhaus, das als Wertpapierdienstleister der Sparkassen fungiert, zahle 775 Millionen Euro für den Tower 185 nahe der Frankfurter Messe, teilte die Deka Bank am Donnerstag mit. Das Gebäude werde als Vermögen in hauseigene Immobilienfonds eingebracht. Es handle sich um eine der größten Einzeltransaktionen hierzulande in diesem Jahr.

Der im Jahr 2011 fertig gestellte Tower 185 hat eine vermietbare Fläche von 100 000 Quadratmetern und ist überwiegend an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC vermietet. Verkäufer sind die CA Immo Deutschland, zwei Pensionsfonds und der Immobilienspezialist Fagas Asset./als/DP/oca