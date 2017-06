DekaFonds CF Fonds: Fonds mit Sicherheitspuffer!

Lieber Leser,

der DekaFonds CF Fonds zählt zu den großen Aktienfonds in Deutschland. Wer etwas Sicherheit sucht, hat mit dem Fonds durch die Beimischung sogenannter Wandelanleihen, die kleinere Zinserträge bringen, in den vergangenen Jahren hohe Wertsteigerungen erzielt. In den vergangenen drei Jahren ging es um insgesamt 29,5 % aufwärts. Das Fondsmanagement muss dabei zumindest 61 % des Fondsvermögens in Aktien investieren und sich dabei überwiegend am deutschen Markt orientieren. Zu den bevorzugten Unternehmen zählen vor allem sogenannte Standardtitel. Der ausschüttende Fonds ist mit einer Verwaltungsgebühr von 1,25 % und einer Gesamtkostenquote von 1,4 % vergleichsweise günstig.

Hauptinvestments beziehen sich derzeit mit 7,8 % auf die Allianz, 7,5 % auf die Bayer AG, 6,8 % auf Siemens und 5,6 % auf SAP.

Fonds im Aufwärtstrend

Der Fonds befindet sich zudem im Aufwärtstrend. Erst am 2. Juni erzielte das Fondsmanagement mit 114,13 Euro ein neues Allzeithoch. Dies gilt unter technischen Analysten als gutes Zeichen. Die technische Analyse untersucht zudem das Verhältnis zum gleitenden Kursdurchschnitt in verschiedenen Zeiträumen. Danach befindet sich der Fonds kurz-, mittel- und langfristig im Hausse-Modus.

Er ist daher im grünen Bereich und gilt als starker, kostengünstiger Aktienfonds für Deutschland.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.