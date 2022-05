DekaFonds CF Fonds: Boden gefunden?

Dafür machte dieser Fonds der Deka in den letzten Monaten die Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten mit. Konkret sackte der Kurs im vergangenen halben Jahr um 14 % ab. Diese Korrektur sorgte auch dafür, dass der Kurs des Fonds in den letzten fünf Jahren 0,32 % verlor. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, Anteile an Unternehmen zu erwerben, die sich entweder… Hier weiterlesen