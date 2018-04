DekaFonds CF: Dieser Aktienfonds ist stärker als der Dax!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DekaFonds CF ist ein interessanter Aktienfonds, der vorzugsweise, aber nicht ausschließlich in Deutschland investiert. Dabei verpflichtet der Anlageprospekt das Fondsmanagement, zumindest 61 % in Aktien zu investieren. Das Geld fließt vorzugsweise in Unternehmen, deren Hauptsitz sich entweder in Deutschland befindet oder die zumindest ihre Gewinne mehrheitlich in Deutschland erwirtschaften. Dabei wird das Geld vor allem in Standardwerte, aber auch in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.