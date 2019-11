Deine Zeit zählt: Zeit spenden für pflegende Angehörige

Darmstadt (ots) -- Neue Forsa-Umfrage der Initiative Embracing CarersTM von Merckzur Situation von pflegenden Angehörigen- Über 21 Millionen Menschen mit Erfahrungen in der Pflege vonAngehörigen / erhebliche Doppelbelastung durch Beruf und Pflege- Kampagne "Deine Zeit zählt" von der Initiative EmbracingCarersTM: Unterstützung der pflegenden Angehörigen kann sehreinfach seinMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heutebekannt gegeben, dass in Deutschland derzeit etwa 5,8 Millionen Menschenunentgeltlich ein Familienmitglied pflegen. Bereits Erfahrungen in der PflegeAngehöriger haben sogar 21,6 Millionen Menschen. Dabei haben die Pflegendenhäufig mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen: Überlastung, finanzielle Nöteoder Einsamkeit. Eine von der Initiative Embracing Carers in Auftrag gegebeneForsa-Umfrage "Pflegende Angehörige" zeigt die konkreten Herausforderungen,denen sich pflegende Angehörige in ihrem Alltag stellen. Gleichzeitigunterstützt die Studie den Aufruf der Kampagne "Deine Zeit zählt" und zeigt auf,wie pflegende Angehörige in wenigen Minuten entlastet werden können.Deutschland wird älter. Die Herausforderungen, die sich aus dem demografischenWandel für Politik und Gesellschaft ergeben, finden zunehmend Eingang auf dieAgenda öffentlicher Diskussionen. Neue Gesetze sollen nicht nur die Situationpflegebedürftiger Menschen verbessern, sondern auch diejenigen unterstützen, diemit der Pflege tagtäglich beschäftigt sind. Neben hauptberuflichenPflegefachkräften werden dabei zunehmend auch die Menschen in den Blickgenommen, die unentgeltlich die Pflege eines Familienmitgliedes, Partners,Kindes oder Freundes übernehmen. So sind allein 60 Prozent der aktuell 5,8Millionen pflegenden Angehörigen berufstätig. Das bedeutet einen erheblichenzeitlichen Balanceakt: Erwerbsarbeit, Sozialleben, Familienleben, Haushalt undPflegearbeit müssen unter einen Hut gebracht werden.Pflegende Angehörige benötigen konkrete Unterstützung im AlltagIn den Studienergebnissen spiegeln sich die unterschiedlichen Antworten wider,die sich aus den verschiedenen Lebens- und Pflegesituationen ergeben. Auf dieFrage, wofür sie mehr Zeit brauchen, gab die Gruppe zwischen 18 und 49 Jahrenan, neben konkreter Unterstützung in der Pflegearbeit Hilfe im Haushalt und beider Alltagsorganisation zu benötigen. Die mehrheitlich nicht mehr berufstätigenüber 60-jährigen betonten - abgesehen von stärkerer Unterstützung beiunmittelbaren Pflegeleistungen - den Wunsch nach mehr zwischenmenschlicherZuwendung, vor allem jemanden, der ihnen zuhört. Für alle Altersgruppen fehlt esaußerdem an Zeit für sportliche Bewegung, Lesen oder Fernsehen. Auch Beziehungenund Freundschaften leiden unter der Belastung. Pflegende Angehörige haben zudemnicht genügend Zeit für Aus- und Weiterbildungen.Erhebliche zeitliche BelastungFür die Meisten pflegenden Angehörigen nimmt die Pflegearbeit bis zu 10 Stundenpro Woche in Anspruch. Viele verwenden sogar mehr Stunden pro Woche für Pflege.So gaben 29 Prozent der Befragten an, dass sie 11- 24 Stunden pro Woche für diePflegearbeit einrechnen müssen. 17 Prozent pflegen in Vollzeit (bis zu 48Stunden pro Woche).Laut Forsa Studie pflegen Menschen zwischen 18 und 49 Jahren in Deutschlandsowohl ihre (Schwieger-)Eltern (45 Prozent) als auch Großeltern (31 Prozent)oder eigene Kinder (11 Prozent). In ihren 50ern sind Pflegende am Häufigsten mitder Pflege der Eltern beschäftigt (84 Prozent). Pflegende über 60 sind zunehmendmit der Pflege ihrer (Ehe-)Partner konfrontiert. Je nach Lebenssituation müssensich die Pflegenden also unterschiedlichen Herausforderungen stellen, dieorganisatorischer, emotionaler, finanzieller und physischer Natur sein können.Ein paar Minuten Zeit sind große HilfeAnhand der Studienergebnisse macht die Initiative Embracing Carers daraufaufmerksam, dass bereits ein paar Minuten Zeit eine große Unterstützung seinkönnen. Mit der Kampagne "Deine Zeit zählt" ruft deshalb Embracing Carers dazuauf, Verwandte, Freunde oder Kollegen, die Angehörige pflegen, mit selbstkleinen Tätigkeiten oder Gesten zu helfen, den belastenden Alltag besser zubewältigen.So sind für die Gruppe der 18- bis 59-jährigen die Hilfe in Alltagsorganisationeine große Entlastung: zum Beispiel einen Einkauf übernehmen, ein Abendessenkochen, Wäsche bügeln oder die Kinder beaufsichtigen würde ihren Alltagerheblich erleichtern. Hilfreich ist auch die Organisation von Büroarbeit odersozialen Aktivitäten, wie das Besorgen von Kinokarten oder Theatertickets. Über60-jährigen Pflegenden hingegen würde durch menschliche Zuwendung geholfen: EineTasse Tee und ein offenes Ohr kann Kraft geben, die emotional belastendeSituation eines kranken (Ehe-)Partners oder Elternteils besser zu verarbeiten.Dabei gilt "Deine Zeit zählt" - jede Minute ist wichtig. Jeder, der pflegendeAngehörige unterstützt, kann nun jede investierte Minute aufwww.embracingcarers.com verbuchen. Ziel ist es, 1 Millionen MinutenUnterstützung weltweit zu generieren. Damit soll auf die Situation pflegenderAngehöriger aufmerksam gemacht und ihr Umfeld zur Unterstützung angeregt werden.Weitere InformationenWeitere Informationen zu Embracing CarersTM, bestehenden Hilfsangeboten und denglobal State of care Bericht gibt es unter:www.embracingcarers.com/en/home/carer-resources/germany-resources.htmlEmbracing CarersTMEmbracing CarersTM ist eine internationale Initiative, die 2017 von Merck, einemführenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen, in Zusammenarbeit mitinternational führenden Pflege-Organisationen, gegründet wurde.Pflege-Organisationen, die mit Merck unter anderem zusammenarbeiten sind:Caregiver Action Network, Carers Australia, Carers Canada, Carers UK, CarersWorldwide, Eurocarers, National Alliance for Caregiving, International Allianceof Carer Organizations (IACO) and Shanghai Roots & Shoots, China.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in denBereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. 