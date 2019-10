Deine Stadt. Deine Hotels. / Die letzten Tickets für Hamburgs größtes Hotel-Event

Hamburg (ots) - Die eigene Heimatstadt aus einer neuen Perspektivekennenlernen: Diese Chance haben Hamburger vom 8. bis 11. November2019 im Rahmen von "Deine Stadt. Deine Hotels.". Neben Übernachtungenkönnen Hansestädter auch viele, teilweise kostenfreie,Veranstaltungen in den Hamburger Hotels erleben. Noch bis zum 6.November kann gebucht werden.Livemusik, kulinarische Reisen und Urlaubsfeeling mal anderserwartet Hamburger Anfang November in über 40 Hotels der Stadt.Exklusiv für die Bewohner öffnen die Häuser - von Familienhotel bisLuxusunterkunft - ihre Küchen, Wellnessbereiche und Zimmertüren. Undmehr noch: Wer sich für einen Arbeitsplatz in der Branche derGastgeber interessiert, der bekommt einen Einblick hinter dieArbeitskulissen der Hotellerie. Von Weintasting bis Kochkurs, vonSpeed-Praktikum bis Wellness-Auszeit: Viele Hamburger haben sich ihrWunschprogramm bereits gesichert.Jetzt gilt es: Wer sich offene Plätze sichern möchte, sollteschnell sein. Gourmets und Erholungssuchende können sich aufvielerlei Highlights freuen. Kulinarische Rabatte und vergünstigteWellnessbehandlungen zwischen 15 und 30 Prozent, zum Beispiel im ParkHyatt oder im SIDE, sowie kulinarische Reisen durch die Hotelküchender skandinavischen Marke Scandic, des Traditionshauses Grand Elyséeund vieler weiterer Hotels bescheren Hamburgern einzigartige Momentein ihrer Nachbarschaft.Auch der Entertainment-Faktor kommt natürlich nicht zu kurz. Solädt zum Beispiel das Premier Inn nahe der Speicherstadt zu "Gin &Jazz" mit Saxophonistin Anne La Sastra ein, während die Superbude aufSt. Pauli am Sonntagnachmittag bei Kaffee & Kuchen ein Hauskonzertveranstaltet. Der Eintritt zu beiden Angeboten ist unentgeltlich.Kostenfrei ist auch die Teilnahme an den Cocktailworkshops imRenaissance Hotel und dem Marriott. Während die einen ihre eigenenKreationen mixen, können sich Familien im Holiday Inn in der CityNord bei Kinderkino und Tischkickerturnier austoben.Geschichtsliebhaber kommen bei der historischen Hausführung desHotel Hafen Hamburg an den Landungsbrücken auf ihre Kosten und echteFischköppe lernen im Empire Riverside das fachgerechte Filetieren vonFisch.Wer ein komplettes Urlaubswochenende in seiner Stadt verbringenmöchte, der kann sein Wunschevent mit einer Übernachtung kombinierenund sich somit die Zimmerkarte und das Frühstück am nächsten Morgensichern.Alle Angebote können unter www.deinestadt-deinehotels.de gebuchtwerden. Buchungsende ist der 6. November.Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Personen mitHauptwohnsitz in Hamburg.Medienkontakt:Hamburg Tourismus GmbHSascha AlbertsenLeitung UnternehmenskommunikationTel: +49-40-1724346321Email: albertsen@hamburg-tourismus.deWeb: www.hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell