Deine Rendite, deine Entscheidung: Gönn’ dir bei der Aktienwahl diesen Luxus!

Deine Rendite basiert natürlich auf deiner Aktienauswahl, also auf entsprechenden Entscheidungen. Schlechte Entscheidungen können sie negativ beeinflussen. Wohingegen häufig eine gute ausreichend ist, um einen signifikanten Sprung nach oben zu machen.

Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Beispielsweise gegen viele Aktien oder zu investieren. Oder eben auch nicht. Das beeinflusst unsere Rendite direkt oder indirekt. Allerdings sollten wir als Foolishe Investoren uns so manchen Luxus gönnen. Im Gegensatz zu anderen Investoren brauchen wir einige Dinge bei der Aktienwahl nämlich nicht.

Rendite & Aktienwahl: Wir müssen nicht überall eine Meinung haben

Als Foolishe Investoren können wir uns so nämlich den Luxus leisten, nicht zu jeder Aktie eine Meinung zu haben. Indirekt bedeutet das natürlich, dass wir eine Aktienwahl treffen. Nämlich gegen sie. Aber auch das ist ein Vorteil gegenüber den vielen professionellen Analysten: Sie werden sehr häufig dafür bezahlt, zu jeder Zeit eine Meinung zu einer Aktie auszugeben.

Für unsere Rendite und unsere Entscheidungen sind viele Aktien unerheblich. Wir können uns auf die Aktien konzentrieren, die wir wirklich verstehen. Oder wo wir die Chancen und die Risiken einschätzen können. Das ist ein großer Vorteil und ermöglicht uns, das Zeitmanagement so zu gestalten, dass wir uns auf unserer Ansicht nach gute Chancen konzentrieren können.

Bei der Aktienwahl geht es natürlich um Alternativen. Auch die möglichen Opportunitäten können die Rendite beeinflussen. Aber trotzdem: Eine Entscheidung gegen das Betrachten gewisser Chancen zu treffen ist häufig wichtig, um sich auch wirklich auf das zu konzentrieren, was wir verstehen.

Nicht auf jeder Party tanzen

Auch an der Börse gibt es gewisse „Parties“. Oder eben Hypes. Wir können uns als Foolishe Investoren leisten, auch hier zu verzichten. Das mag zwar kurzfristig unsere Rendite negativ beeinflussen. In Hypes gibt es häufig herausragende Performances. Aber langfristig finden diese Hypes sehr häufig zum Boden der Tatsachen zurück.

Als langfristig orientierte Investoren ist es uns durch Hypes jedoch möglich, eine bessere Aktienwahl für über Jahre und Jahrzehnte stärkere Renditen zu generieren. Wenn sich der breite Markt auf gewisse Chancen konzentriert, vernachlässigt er dafür häufig andere. Das sind die unternehmensorientierten Entscheidungen, die in der Regel eine Menge Potenzial nach sich ziehen.

Natürlich sind auch einige Hypes berechtigt, insbesondere, wenn aus ihnen starke Märkte hervorgehen. Sich trotzdem dafür zu entscheiden, auf unternehmensorientierte Qualität zu setzen, egal wie die Stimmungslage ist, das ist langfristig das beste Erfolgsrezept. Auch für deine Rendite.

Rendite & Aktienwahl: Bleiben, was man kennt

Im Endeffekt geht es bei der Aktienwahl und der Rendite daher immer um Entscheidungen. Für Foolishe Investoren ist es in der Regel die halbe Miete, sich auf das zu konzentrieren, was man kennt und auch wirklich beurteilen kann. Unternehmensorientiert in diesen Märkten gute Entscheidungen zu treffen, das ist ein solides Fundament.

Verlockungen zu widerstehen und nicht Hypes nachzujagen oder möglichst viele Aktien entdecken zu wollen, kann helfen. Das ist etwas Luxus, der häufig zu mehr Konzentration und Fokus führt. Und zu einer besseren Aktienwahl.

Der Artikel Deine Rendite, deine Entscheidung: Gönn’ dir bei der Aktienwahl diesen Luxus! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

