DeineWahl geht in die zweite Runde - YouTuber fragen Martin Schulz am 5. September 2017

Berlin (ots) -- Live-Interview mit dem Spitzenkandidaten der SPD im BerlinerYouTube Space am 5. September von 12.00 - 13.00 Uhr- YouTuber MrWissen2go, ItsColeslaw, Nihan und MarcelScorpionmoderieren zweite Ausgabe von #DeineWahl, produziert von Studio71Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 geht in die heiße Phase. Nachdem Interview mit Angela Merkel wird nun auch Martin Schulz impolitischen Interviewformat #DeineWahl unterwww.youtube.com/DeineWahl zu sehen sein. Der Parteivorsitzende undKanzlerkandidat der SPD kommt am 5. September in den Berliner YouTubeSpace, um sich dort den Fragen der vier YouTuber Nihan, MrWissen2go,ItsColeslaw, und MarcelScorpion sowie der Online-Community zustellen. Produzent des Formats ist erneut Studio71 in technischerKooperation mit YouTube.Wie beim ersten Interview setzt das Team von Studio71 auf eine starkeBegleitung des Formats in den sozialen Medien. Ab sofort sind alleNutzer aufgerufen, ihre Fragen unter dem Hashtag #DeineWahleinzubringen und Themen vorzuschlagen, die sie beschäftigen. Auchwährend des Livestreams wird es die Möglichkeit geben, sich an derDiskussion zu beteiligen und per Social-Media direkt auf dieStatements von Martin Schulz zu reagieren. Im Studio werden die vierInterviewer dazu von den Social-Media-Redakteuren Robin Blase undLisa Ruhfus unterstützt.#Deine Wahl - YouTuber fragen Martin Schulz ist die zweite Ausgabedes neuen Online-Interviewformats. Das erste Video von #DeineWahlwurde seit der Produktion am 16. August über 1,7 Millionen Malaufgerufen. Fast 50.000 Kommentare wurden im Umfeld der Sendung aufYouTube gezählt. Der Hashtag #DeineWahl wurde auf Twitter über 90.000Mal verwendet und zählte damit sogar weltweit zu den häufigstenHashtags.Das Interview mit Martin Schulz wird am 5. September von 12.00 bis13.00 Uhr live aus dem Berliner YouTube Space unterwww.youtube.com/DeineWahl übertragen. Danach kann das Video jederzeitals Aufzeichnung über den Kanal abgerufen und angesehen werden.Die Interviewer:Nihan, MrWissen2go, ItsColeslaw, und MarcelScorpion sind bekannteYouTuber in Deutschland, gemeinsam erreichen die Vier über 2,8Millionen Abonnenten.Über NihanNihan Sen (26) begann vor über 5 Jahren ihre YouTube Karriere underreicht mit Ihrem Kanal inzwischen 780.000 Abonnenten.Auf ihrem YouTube Kanal präsentiert sie eine breite Auswahl an Themenmit Schwerpunkt auf Beauty und Entertainment.Kanal: https://www.youtube.com/user/Nihan0311Über MarcelScorpionMarcel Althaus,(24), aufgewachsen in Hameln, ist einer derbeliebtesten YouTuber Deutschlands. Mit seinen Videos im BereichGaming, Lifestyle und Entertainment begeistert der Spiegel-BestsellerAutor auf seinen drei Kanälen mehr als 2 Millionen Abonnenten.Kanal: https://www.youtube.com/user/marcelscorpionÜber MrWissen2GoSeit 2012 ist Mirko Drotschmann Video-Blogger mit einem YouTube-Kanalals "MrWissen2go", auf dem er sich mit aktuellen politischen undgesellschaftlichen Phänomenen beschäftigt. Im Januar 2015 initiierteDrotschmann die Aktion #YouGeHa (Youtuber gegen Hass), bei der Videosvon YouTubern gesammelt wurden, die sich unter anderem gegenRassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie positionieren. DieAktion gewann 2016 einen Publikumspreis der The-BOBs-Awards.Kanal: www.youtube.com/user/MrWissen2goÜber ItsColeslawLisa Sophie (22) studiert Politikwissenschaften und Psychologie. 2010startete sie ihren YouTube-Kanal, auf dem sich ernstere undhilfreiche Formate mit Unterhaltung abwechseln. Sie ist alsJournalistin und Moderatorin tätig, unter anderem für "#WDR360", dasJugendangebot des Westdeutschen Rundfunks.Kanal: www.youtube.com/user/ItsColeslawZu den Social-Media Redakteuren:Lisa RuhfusLisa Ruhfus, geboren in Dortmund, ist Moderatorin, Journalistin undAutorin. Zurzeit arbeitet sie in TV- und Web-TV-Projekten für ZDF,funk, WDR, sowie für ihren YouTube-Wissenskanal "Die Klugscheisser",mit dem sie 45.000 Abonnenten erreicht.Kanal: www.youtube.com/user/klugscheisserwissenRobin BlaseSchon im Alter von 14 Jahren startete Robin auf YouTube mit einemGaming-Podcast. Während seines Schauspielstudiums in Los Angelesbegann er als Produktionsassistent für den YouTuber Philip DeFrancozu arbeiten. Zu Beginn seines zweiten Studiums der Film- undFernsehproduktion in Berlin entwickelte er diverse YouTube Kanäle,u.a. "Techscalibur" oder "Was geht ab?". Seit April 2014 ist erfreiberuflich auch oft hinter den Kulissen auf YouTube als Produzenttätig.Kanal: https://www.youtube.com/user/RobBubbleÜber Studio71:Studio71 ist das Premium Multiplattform-Netzwerk der ProSiebenSat.1Media SE mit weltweit rund 7 Milliarden Video Views im Monat.Hauptsitze von Studio71 sind Berlin und Los Angeles, weitereStandorte sind New York, London, Wien und Toronto. Darüber hinauswerden demnächst neue Offices in Mailand und Paris eröffnet. Imdeutschsprachigen Raum ist Studio71 das führendeMultiplattform-Netzwerk, das die Angebote an web-only Inhalten derSendergruppe konzentriert und über digitale Plattformen distribuiert.Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlandsführender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.Über YouTubeYouTube ist die weltweit führende Plattform für Online-Videos underste Adresse, um über das Internet Originalvideos anzusehen undanderen Menschen eigene Videos zu zeigen. YouTube betreibt ein Forum,über das Nutzer auf der ganzen Welt miteinander in Kontakt treten,sich informieren und austauschen können. Es dient außerdem alsPlattform für kleine und große Partner sowie Werbetreibende zurVerbreitung von Original-Content. YouTube, LLC. hat seinen Sitz inSan Bruno, Kalifornien (USA) und ist eine Tochtergesellschaft vonGoogle, Inc.In Deutschland wird die Videoplattform YouTube jeden Monat von über35 Millionen Menschen mindestens einmal besucht. Über 70 Prozent der14- bis 29-jährigen Deutschen nutzen YouTube sogar täglich. Weltweitist YouTube in 88 Ländern und 76 Sprachen verfügbar und wird von über1,5 Milliarden Menschen regelmäßig genutzt.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SEMatthias Bohligstellv. 