"Dein persönlicher Einkaufswagen" - Lidl bringt Carsharing auf Filialparkplätze (FOTO)

Neckarsulm/Frankfurt (ots) -- Kooperation mit "Mazda Carsharing" im "Flinkster"-Netzwerk derDeutschen Bahn- 150 Fahrzeuge auf 50 Lidl-Parkplätzen in Nordrhein-WestfalenStädte der Zukunft erfordern flexible und nachhaltigeMobilitätskonzepte. Um die aktuellen Entwicklungen mitzugestalten unddem Bedürfnis nach innovativen Lösungen zu begegnen, weitet Lidlseine Kooperationen im Bereich Mobilität aus: Unter dem Motto "Deinpersönlicher Einkaufswagen" bringt das Unternehmen ab AnfangSeptember gemeinsam mit "Mazda Carsharing" und demMobilitätsdienstleister "Choice" ein stationsbasiertesCarsharing-Modell auf ausgewählte Lidl-Parkplätze und damit direkt zuden Kunden. Die Zusammenarbeit startet mit einem Test inNordrhein-Westfalen, bei dem erste Erfahrungswerte gesammelt werden.Per App buchen und losfahrenAn zunächst 50 Filialen sind je drei Parkplätze für dieCarsharing-Flotte von Mazda reserviert. Kunden von "Mazda Carsharing"können die Fahrzeuge jederzeit ganz bequem über die mobile App desAnbieters buchen, an der Station auf dem Lidl-Parkplatz abholen undan derselben Station wieder zurückgeben. Das Carsharing-Angebot vonMazda ist darüber hinaus Teil des "Flinkster"-Netzwerks der DeutschenBahn. So können auch "Flinkster"-Kunden die Fahrzeuge auf denLidl-Parkplätzen über ihre App reservieren und ausleihen."Wir möchten unseren Kunden innovative und nachhaltigeMobilitätskonzepte näher bringen, die jeder schnell und einfachnutzen kann", erläutert Wolf Tiedemann, Geschäftsleiter ZentraleDienste bei Lidl Deutschland. "Mit dem neuen Carsharing-Konzept sindwir nah an den Kunden und bieten ihnen damit eine unkomplizierteMöglichkeit, alternative Mobilitätslösungen in ihrem Alltagauszuprobieren." Stefan Kampa, Senior Manager Retail, Fleet &Mobility bei Mazda, ergänzt: "Durch die Kooperation mit Lidl und diePräsenz unserer Carsharing-Fahrzeuge auf den Lidl-Parkplätzenerreichen wir neue potenzielle Kunden und machen sie auf unserAngebot aufmerksam."Für jeden Anlass das passende FahrzeugInsgesamt stehen auf den Lidl-Parkplätzen 150 Fahrzeuge für dieNutzung zur Verfügung. Angeboten werden verschiedene Mazda-Modellevom CX-3 Crossover-SUV bis zum MX-5 Roadster, sodass die Nutzer fürjeden Anlass den richtigen Wagen wählen können. Die Fahrzeugeentsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind mit besonderseffizienten Benzinmotoren ausgestattet.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.500 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Über Mazda:Die Mazda Motor Corporation wurde 1920 in Japan gegründet undstellte zunächst Zweiräder her. Im Mai 1960 lief der erste Mazda Pkwvom Band, es dauerte allerdings bis 1972, bis das Unternehmen auch inDeutschland mit einem Vertrieb startete.Die Geschichte der Marke Mazda ist untrennbar mit technischenInnovationen und dem Mut zum Pioniergeist verbunden. So bringt Mazdaauch zum nächsten Jahr mit dem SKYACTIV-X einen neuenVerbrennungsmotor in den Markt, der den drehfreudigen Charakter einesBenziners mit der Effizienz, dem Drehmoment und dem Ansprechverhalteneines Dieselmotors verbindet. Mit der kompromisslosen Kombination ausUmweltfreundlichkeit, Leistung und Beschleunigung verkörpert derSKYACTIV-X das typische "Jinbai-Ittai"-Fahrgefühl, das Mazda seinenKunden bieten möchte.Mit Mazda Carsharing erweitert der Automobilimporteur sinnvollsein bestehendes Angebotsportfolio und geht alsMobilitätsdienstleister einen großen Schritt nach vorne. Unterwww.mazda-carsharing.de können nun auch weitere Informationen zumAngebot und der Mazda Carsharing App eingesehen werden.