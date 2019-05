"Dein Wasserspender": Lidl führt neues Mineralwasser ein und baut gesellschaftliches Engagement aus (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Gesellschaftliches Engagement direkt vor Ort: Lidl verkauft abMitte Mai in allen rund 3.200 Lidl-Filialen ein neues Mineralwasserunter dem Namen "Dein Wasserspender". Pro verkaufter0,5-Liter-Packung fließen 10 Cent an eine Hilfsorganisation. Imersten Projektjahr spendet Lidl alle Einnahmen an SOS-Kinderdorfe.V., der wie Lidl in ganz Deutschland vertreten ist. Das Unternehmenbaut damit sein gesellschaftliches Engagement weiter aus und gibtseinen Kunden die Möglichkeit, mit jedem Kauf einer Packung aktiveinen kleinen Beitrag zu leisten. "Wir unterstützen seit vielenJahren verschiedenste Projekte in Deutschland und wollen alsverantwortungsvolles Unternehmen der Gesellschaft etwas zurückgeben.Bei unserem neuen Produkt 'Dein Wasserspender' kommen 10 Cent jePackung dem Verein SOS-Kinderdorf zugute. Jedes Jahr wird eine andereHilfsorganisation berücksichtigt", sagt Anita Wälz, LeiterinUnternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit von Lidl Deutschland.Dein Wasserspender: Du trinkst, ich spende!Mit "Dein Wasserspender" und dem auffälligen, zeitgemäßen Designspricht das Unternehmen bewusst auch eine jüngere Zielgruppe an. "Wirsehen, dass das Thema Nachhaltigkeit und die Frage, wie sich großeUnternehmen für die Gesellschaft engagieren, immer mehr jüngereMenschen interessiert. Wir geben mit unserem ,Wasserspender' einekonkrete Antwort und werden transparent informieren, in welcheProjekte die von Lidl gespendeten Einnahmen fließen", ergänzt Wälz.Der Verein SOS-Kinderdorf setzt sich an 230 Standorten in Deutschlanddafür ein, benachteiligten Kindern, Jugendlichen und deren Familienpositive Lebensbedingungen zu ermöglichen sowie in unterschiedlichenBereichen Beratungen, Betreuungen oder Berufsorientierung anzubieten."Wir freuen uns sehr, dass Lidl Projekte von SOS-Kinderdorffinanziell unterstützt und mit der Verkaufsaktion auf unsere Themenaufmerksam macht. Das Engagement von Unternehmen ist ein wichtigerBaustein für die Förderung unserer Arbeit", sagt Elke Tesarczyk,Leiterin Marketing, SOS-Kinderdorf e.V.Ab dem 13. Mai dauerhaft im Lidl-KühlregalDas stille Mineralwasser ist ab Montag, 13. Mai 2019, impraktischen 0,5-Liter-Getränkekarton im Convenience-Kühlregal allerLidl-Filialen zu finden. Auf dem Karton sind alle relevantenInformationen zu Spendenmechanik und -empfänger dargestellt, zudempasst "Dein Wasserspender" kompakt in jede Tasche. Die Einführungwird durch Werbemaßnahmen in den Filialen sowie durchInfluencer-Marketing und Medienarbeit begleitet. Mit #Lidlcares wirdzukünftig das gesellschaftliche Engagement auf allenSocial-Media-Kanälen von Lidl gekennzeichnet.Weitere Informationen zu "Dein Wasserspender" sind unterwww.lidl.de/wasserspender nachzulesen.Instagram: https://www.instagram.com/lidlde/Facebook: https://de-de.facebook.com/lidl/Twitter: https://twitter.com/lidl#Lidlcares#LidldeÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell