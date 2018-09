"Dein Song": Kreatives Songwriting im Komponisten-Camp auf Ibiza / Angelo Kelly, Michael Schulte, Nico Santos und Lea als erste Musikpaten der elften Staffel

Weitere Suchergebnisse zu "Santos":

Erfurt (ots) - Auf Ibiza laufen derzeit die Dreharbeiten für dieelfte Staffel von "Dein Song" (ZDF). Im Juli traten 14 jungeKomponisten und zwei Songwriter-Duos beim Casting an, nun wartet füreinige der jungen Künstler die nächste Herausforderung: DasKomponisten-Camp. Wer überzeugt die Jury mit seinem Song endgültig,wer bekommt nach der Jury-Entscheidung auf Ibiza einen prominentenPaten und zieht im Frühjahr 2019 ins große "Dein Song"-Finale ein?Sommer, Sonne und Musik unter Palmen: Im diesjährigen "DeinSong"-Komponisten-Camp auf Ibiza gibt es viel Neues zu entdecken:Moderator Bürger Lars Dietrich erwartet die jungen Gäste in seinemimprovisierten Inselstudio zum Talk. Von hier geht es mit denKomponisten auf Entdeckungsreise zu spannenden Insel-Aktionen. Einegute Vorbereitung auf die musikalische Arbeit an den Songs.In den Finca-Sessions heißt es nun: Volle Konzentration! Mit derprofessionellen Unterstützung der "Dein Song"-Band werden dieKompositionen der jungen Künstler optimiert und neu arrangiert. Wasist musikalisch zu verbessern? Welche neuen Ideen können in die Songseinfließen, um sie bestmöglich vor der Jury zu präsentieren? DieAuthentizität der Songs und der Mut der Künstler, ihrem Genre treu zubleiben, stehen dabei im Mittelpunkt.Zum Abschluss des Komponisten-Camps kommt es dann zum großenShowdown auf der Bühne: Begleitet von Moderatorin Johanna Klum tretendie Songwriter mit ihren Kompositionen nochmals vor die Jury: dieSongwriterinnen Elif und Mieze Katz, Musikproduzent Martin Haas und"Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht. Die acht bestenNachwuchskomponisten stehen schließlich im Finale und bekommen einenprominenten Musikpaten an die Hand. Namhafte Künstler wie AngeloKelly, oder die Singer-Songwriter Michael Schulte, Nico Santos undLea stehen als prominente Unterstützer bereits fest. Sie begleitendie Finalisten bei der professionellen Produktion ihres Songs imTonstudio und der Umsetzung eines eigenen Musikvideos.Am Ende der Staffel wartet der Auftritt in der Live-Finalshow.Hier präsentieren die Songwriter ihre Kompositionen vor großemPublikum - ein unvergesslicher Höhepunkt, der für alle musikalischenJugendlichen Motivation und Ansporn sein soll, ihren künstlerischenWeg weiter zu gehen.Sendestart der 11. Staffel im Frühjahr 2019Ob Deutsch oder Englisch, eine schnelle Rock-Nummer, einegefühlvolle Ballade, Hip-Hop, Klassik oder Schlager - auch in derkommenden Staffel dürfen sich die "Dein Song"-Zuschauer auf einegroße Vielfalt von Songs aus der Hand kreativer Nachwuchskomponistenfreuen. Die 16-teilige Doku-Serie "Dein Song" ist ab Frühjahr 2019bei KiKA zu sehen und begleitet die Künstler auf ihrem Weg vomCasting über das "Dein Song"-Komponisten-Camp bis hin zurZusammenarbeit mit ihren prominenten Musikpaten und dem großenLive-Finale. Hier entscheiden die TV-Zuschauer per Telefonvoting, werden Titel "Songwriter des Jahres" mit nach Hause nehmen darf.Die Doku-Serie und Final-Show werden auch in diesem Jahr moderiertvon Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich."Dein Song" steht bereits seit über einem Jahrzehnt fürNachhaltigkeit, Kreativität und Nachwuchsförderung. 2018 wurde dasFormat in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für denDeutschen Fernsehpreis nominiert. Zahlreiche prominente Musikerwissen dies zu schätzen: Bekannte Künstler wie Andreas Bourani, PeterMaffay, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Revolverheld,David Garrett, Sarah Connor, Roger Cicero, DJ BoBo, Max Giesinger,Tim Bendzko, Álvaro Soler, Mark Forster, Wincent Weiss, Gil Ofarimoder "Die Lochis" standen den Nachwuchskomponisten bereits als Patenzur Seite.Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie auf www.kika.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell