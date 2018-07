"Dein Song" - der Komponistenwettbewerb: Junge Songwriter begeistern beim Casting in Wiesbaden / Verheißungsvoller Auftakt beim Drehstart zur 11. Staffel von "Dein Song" in Wiesbaden

Erfurt (ots) - Gelungener Start für "Dein Song" (ZDF) und dietalentiertesten Nachwuchskomponisten Deutschlands! In der malerischenKulisse von Schloss Biebrich in Wiesbaden präsentierten 14 jungeKomponisten und zwei Songwriter-Duos am 25. und 26.07. ihreEigenkompositionen beim großen "Dein Song"-Casting.Begeisterte schon die "Dein Song"-Jubiläumsstaffel im letzten Jahrmit eindrucksvollen Künstlern und Kompositionen, so dürfen sich dieZuschauer zur Ausstrahlung der 11. Staffel im Frühjahr 2019 auf nochmehr Kreativität, noch mehr musikalische Höhepunkte und noch mehrSpannung freuen. Bereits beim Casting heißt es für dieNachwuchskomponisten: Volle Konzentration, um die prominente Jury vonder eigenen Darbietung zu überzeugen. Wer bekommt im Wettbewerb umden Titel "Songwriter des Jahres 2019" direkt das Ticket fürs Finale?Wer reist mit ins Komponistencamp nach Ibiza? Und für wen ist derTraum bereits auf Schloss Biebrich zu Ende? Keine leichte Aufgabe fürdie Jury bestehend aus Martin Haas (Musikproduzent) und Ole Specht(Sänger der Band "Tonbandgerät") sowie den Songwriterinnen Mieze("MIA.") und Elif.Diese Nachwuchskomponisten präsentierten beim Casting ihren Song:Isabel (15) aus Schwarzenbach (Schweiz) mit "If I Would Go Now"Levent (15) aus Stockdorf mit "Hottest Girl"Peer (14) aus München mit "You'll Never Walk Alone"Finn (14) aus Berlin mit "Augenblick"Natalie (15) und Isabel (15) aus Frankfurt/Oder mit "Morning Walk"Pia (15) aus Heidelberg mit "Mr. Good Mood"Paola (14) aus Bonn mit "Flucht"Giulio (12) aus Freiburg mit "Der Mann aus Gasse 9"Merle (16) aus Steinfurt mit "Enough"Lily (15) aus Bad Hofgastein (Österreich) mit "Give it a Try"Hannah (16) aus Minden mit "Enchanted"Eliana (16) aus Remchingen mit "You'll Take a Galaxy with you"Anja (12) aus Schwabsoien mit "You Think"Simon (17) aus Martinsheim mit "Take Your Time"Jakob (11) und Jannis (12) aus Oldenburg mit "Every Time"Raphaela (11) aus Aalen mit "Ich sehe den Engel in dir"Nur für die besten Komponisten des Castings ist ein direktesFinalticket reserviert und sie bekommen auch direkt einen prominentenMusikpaten. Auf die anderen Casting-Gewinner wartet dasKomponistencamp auf Ibiza, wo an den Eigenkompositionen unterAnleitung von Profimusikern gearbeitet wird. Wer dort überzeugt,bekommt ebenfalls die Möglichkeit, zusammen mit einem prominentenMusikpaten dem Song den letzten Schliff zu geben, ihn im Tonstudioaufzunehmen und ein eigenes Musikvideo zu produzieren. Höhepunkt istauch diesmal wieder der Auftritt der acht besten Nachwuchskomponistengemeinsam mit ihren Musikpaten auf der Live-Showbühne im großen"Dein-Song"-Finale! Hier küren die Zuschauer per Telefonvotingschließlich die oder den "Songwriter/in des Jahres 2019".Moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich sind diespannenden Einzel-Etappen des knapp einjährigen Wettbewerbs abFrühjahr 2019 in einer 16-teiligen Doku-Reihe und dem abschließendenLive-Finale bei KiKA zu sehen. "Dein Song" steht bereits seit übereinem Jahrzehnt für Nachhaltigkeit, Kreativität undNachwuchsförderung. 2018 wurde das Format in der Kategorie "BestesFactual Entertainment" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.Zahlreiche prominente Musiker wissen dies zu schätzen: BekannteKünstler wie Andreas Bourani, Peter Maffay, Johannes Oerding, Nena,Wolfgang Niedecken, Revolverheld, David Garrett, Sarah Connor, RogerCicero, DJ BoBo, Max Giesinger, Tim Bendzko, Álvaro Soler, MarkForster, Wincent Weiss, Gil Ofarim oder "Die Lochis" standen denNachwuchskomponisten bereits als Paten zur Seite."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film MedienproduktionWiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA.Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Daniela Zackl, CorinnaMiagtchenkov und Gordana Großmann.Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie demnächst aufwww.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Public Relations - Social Media - ManagementKrielerstr. 13, 50935 KölnTel: +49 221 933 3080Mail: hermjohannes@foolproofed.de; vetten@foolproofed.de;aktas@foolproofed.de;(Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, Georg Vetten, Yonca Aktas)Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTel. 0361/218-1827eFax: +49 361.218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell