"Dein Song" - der Komponistenwettbewerb: Drehstart 11. Staffel mit neuer Jury in Wiesbaden

Erfurt (ots) - Songwriterinnen Elif und Mieze sowie MusikproduzentMartin Haas und Sänger Ole Specht bewerten die NachwuchskomponistenVielfältige Kompositionen, talentierte Nachwuchskomponisten undeine fachkundige Jury: Das sind die kreativen Zutaten für denDrehstart der 11. Staffel von "Dein Song" (ZDF) am 25. Juli aufSchloss Biebrich in Wiesbaden.In diesem Jahr möchten 14 junge Songwriter und zweiSongwriter-Duos im Alter von elf bis 17 Jahren die prominente Juryvon ihren musikalischen Fähigkeiten überzeugen. Ihr Ziel: Eindirektes Finalticket oder einen der begehrten Plätze für das "DeinSong"-Komponistencamp auf Ibiza! Nur die acht bestenNachwuchskomponisten, die es schaffen, die Jury zu überzeugen,bekommen schließlich einen prominenten Musikpaten, um den eigenenSong zu perfektionieren.Als namhafte Jury-Mitglieder dürfen sich die Zuschauer in derkommenden Staffel auf zwei echte Songwriter-Größen freuen: Diedeutsch-türkische Popmusikerin Elif ist zum ersten Mal dabei und wirdmultikulturellen Esprit in die Bewertungsrunden bringen: "Für michist es eine große Ehre, die Künstler von morgen kennenzulernen undden besten Song für diese Staffel zu finden!", freut sich die25-Jährige auf die kommenden Aufgaben.Ein erfreuliches Comeback außerdem auf dem zweiten neu besetztenJury-Stuhl: Mit "MIA."-Frontfrau Mieze kehrt eine ehemalige Jurorinund Musikpatin in die "Dein Song"-Familie zurück: "Zurück bei 'DeinSong' zu sein, ist wie nach Hause kommen!", so die bekannte Sängerin,die neuerdings glückliche Mutter ist. "Die Arbeit mit meinenJury-Kollegen, die Beschäftigung mit unseren Kandidaten und ihrenKompositionen und auch das Team hinter den Kameras habe ich richtigvermisst. Als frischgebackene Mama sehe ich einmal mehr, wie wertvoll'Dein Song' für die Kleinen und die Großen ist!"Neben den beiden weiblichen Jurymitgliedern bewertenMusikproduzent Martin Haas sowie "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht dieAuftritte und geben den Jung-Komponisten wichtige Tipps mit auf denWeg.Sendestart der 11. Staffel im Frühjahr 2019Ob deutsch oder englisch, eine schnelle Rock-Nummer, einegefühlvolle Ballade, Hip-Hop, Klassik oder Schlager - auch in derkommenden Staffel hält "Dein Song" für die Zuschauer eine Vielfaltvon Songs aus der Hand kreativer Nachwuchskomponisten bereit.Die 16-teilige Doku-Serie "Dein Song" ist ab Frühjahr 2019 beiKiKA zu sehen und begleitet die Künstler auf ihrem Weg vom Castingüber das "Dein Song"-Komponistencamp bis hin zur Zusammenarbeit mitihren prominenten Musikpaten. Der Höhepunkt für die acht bestenSongwriter: Die Performance des eigenen, perfektionierten Songs imgroßen Live-Finale! Hier entscheiden die TV-Zuschauer perTelefonvoting, wer den Titel "Songwriter des Jahres" mit nach Hausenehmen darf.Doku-Serie und Final-Show werden auch in diesem Jahr moderiert vonJohanna Klum und Bürger Lars Dietrich."Dein Song" steht bereits seit über einem Jahrzehnt fürNachhaltigkeit, Kreativität und Nachwuchsförderung. 2018 wurde dasFormat in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für denDeutschen Fernsehpreis nominiert. Zahlreiche prominente Musikerwissen dies zu schätzen: Bekannte Künstler wie Andreas Bourani, PeterMaffay, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Revolverheld,David Garrett, Sarah Connor, Roger Cicero, DJ BoBo, Max Giesinger,Tim Bendzko, Álvaro Soler, Mark Forster, Wincent Weiss, Gil Ofarimoder "Die Lochis" standen den Nachwuchskomponisten bereits als Patenzur Seite."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film MedienproduktionWiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA.Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Daniela Zackl, CorinnaMiagtchenkov und Gordana Großmann.Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie demnächst aufwww.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public RelationsKrieler Str. 13, 50935 KölnTel.: 0221 / 93 33 080; Mail: hermjohannes@foolproofed.de,vetten@foolproofed.de, aktas@foolproofed.deAnsprechpartner: Markus Hermjohannes, Georg Vetten, Yonca AktasWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell