"Dein Song"- Das Jubiläumsfinale: Jonah (10) aus Düsseldorf ist "Songwriter des Jahres" 2018 / "Dein Song"-Zuschauer wählen "Ich möchte nicht mehr zuschauen" zum Siegersong der zehnten Staffel

Erfurt (ots) - Großer Jubel am Freitagabend auf der Showbühne inden TV-Studios Köln-Ossendorf: Der Sieger der diesjährigen "DeinSong"-Jubiläumsstaffel heißt Jonah und kommt aus Düsseldorf. Mit vielTemperament und guter Laune überzeugte der Zehnjährige mit seinemSong "Ich möchte nicht mehr zuschauen" im großen Live-Finale undsorgte für Begeisterung bei den mehr als 1000 Zuschauern im Studio.Auch das KiKA-Publikum vor dem Fernseher sah Jonah klar vorne undkürte ihn zum "Songwriter des Jahres" 2018.Als Höhepunkt der zehnten Staffel präsentierten die acht bestenNachwuchskomponistinnen und -komponisten ihre eigenen Songs wie jedesJahr zusammen mit ihren prominenten Musikpaten auf der großen "DeinSong"-Bühne. Die Spannung am Ende der 100-minütigen Finalshowerreichte ihren Höhepunkt, als das Moderatorenduo Johanna Klum undBürger Lars Dietrich das Ergebnis verkündete. "Der Sieg ist dasSchönste, was mir jemals passiert ist. Ich bin superglücklich undfeiere jetzt mit meinen Freunden!", freut sich Jonah über denbegehrten Award und den Titel "Songwriter des Jahres" 2018.Zusätzlich erhält der glückliche Gewinner eine Talentförderung inHöhe von 5000 Euro für musikalische Weiterbildung. Auch seineprominenten Musikpaten "Die Lochis" feiern seinen Erfolg: "Wir sindmega stolz auf Jonah, er hat es sich wirklich verdient. Wir habentatsächlich im selben Alter wie Jonah auch schon Songs geschriebenund haben uns mit neun Jahren auch bei "Dein Song" beworben. Jetzt,ein paar Jahre später, haben wir es geschafft. Danke, Jonah! Wir sindeinfach froh, dass wir deine Wegbegleiter auf dieser 'DeinSong'-Reise sein konnten!".Fast ein Jahr lang begleitete "Dein Song" die musikalische Arbeitder jungen Nachwuchskomponisten, ausgestrahlt in 16 Doku-Folgen beiKiKA. Prominente Musikpaten in dieser Staffel waren neben den"Lochis" die Musiker Wincent Weiss, Alexander Klaws, Gil Ofarim,Dellé, Leslie Clio und Aura sowie Schauspieler und Sänger MatthiasSchweighöfer. Presseinformation In der Show dabei waren auch die"Dein Song"-Juroren Sängerin Stefanie Heinzmann, Sänger undSongwriter Laith Al-Deen, Musikproduzent Martin Haas und"Tonbandgerät"- Frontmann Ole Specht.Durch ihr Urteil im Casting und im Komponistencamp auf Ibizasorgten sie dafür, dass für die acht Finalisten der Traum vom großen"Dein Song"-Finale Wirklichkeit wurde. Am kommenden Montag dürfen dieFans ihre Sieger noch einmal hautnah erleben: Ab 20 Uhr stellt sichJonah online auf www.mein-kika.de im "Dein Song"-Chat ihren Fragen.Zehn Jahre "Dein Song" - und ein Ende ist noch längst nicht in Sicht!Ab sofort können sich junge Komponistinnen und Komponisten mit ihrenSongideen unter www.kika.de für die elfte Staffel bewerben."Dein Song" (ZDF) ist eine Produktion der bsb-filmmedienproduktion Wiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDFfür KiKA.