"Dein Song", die 9.: Wer wird "Songwriter des Jahres 2017"? / Max Giesinger, Tim Bendzko, Álvaro Soler u.v.a. unterstützen junge Talente

Erfurt (ots) - Bühne frei für die talentiertestenNachwuchskomponisten Deutschlands: Am 20.02. startet die neunteStaffel von "Dein Song" bei KiKA. Insgesamt 18 junge Songwriter -darunter zwei Duos - setzten sich mit ihren Songideen vorab gegenmehrere hundert Bewerber durch. Sie alle wollen "Songwriter desJahres 2017" werden. Die erlebnisreichen Etappen des fast einjährigenWettbewerbs sind in einer 16-teiligen Doku-Reihe (montags bisdonnerstags, 19:25 Uhr) mit abschließender Live-Finalshow (17.03.,19:05 Uhr) zu sehen. Das Besondere in diesem Jahr: Nie zuvorüberzeugte "Dein Song" mit einer größeren, kulturellen Vielfalt.Sprachen, Genres und Herkunft der Künstler verleihen der aktuellenStaffel eine besondere internationale Atmosphäre.Schon beim Casting auf Schloss Biebrich in Wiesbaden fallen dieersten Entscheidungen: Wer kann die Jury rund um Sängerin Mieze(MIA.), Sänger Laith Al-Deen, Musikproduzent Martin Haas sowie"Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht mit der eigenen Kompositionüberzeugen und sofort ins Finale einziehen? Wer muss zittern undseinen Song im Komponistencamp auf Ibiza der Jury erneutpräsentieren? Und für wen endet die Reise bereits auf SchlossBiebrich?Nur die acht überzeugendsten Nachwuchskomponisten erhalten dieMöglichkeit, gemeinsam mit ihrem prominenten Musikpaten an ihrenSongs zu arbeiten und diese professionell im Studio zu produzieren.In diesem Jahr übernehmen folgende Künstler eine Patenschaft: Diedeutschen Chartstürmer Tim Bendzko und Max Giesinger, Deutsch-RapperMoTrip, der spanische Sänger Álvaro Soler, Singer-Songwriterin Cäthe,die deutsch-amerikanische Formation Lions Head, Sänger Nick Howardund die amerikanische Newcomerin Sara Hartman.Diese Nachwuchskomponisten präsentieren beim Casting ihren Song:- Dario (17) aus Büren mit "Awake"- Patrick (16) aus Heubach mit "Dieses Lied"- Timtim (19) und Solomon (17) aus Stuttgart mit "Amazing"- Cassandra (14) aus Duisburg mit "Going Home"- Jonas und Finn (17) aus Dortmund mit "War Girl"- Mathis (12) aus Stockach mit "Three Lives"- Vanessa (16) aus Bonn mit "Au Revoir"- Adrian (10) aus Lübeck mit "Das ist alles für dich"- Josefine (12) aus Rottenburg mit "Fang von vorne an"- Lu (17) aus Wiesbaden mit "Hike the Night"- Luca (16) aus Adelmannsfelden mit "Ein paar Tipps"- Antonia (12) aus Berlin mit "Reality"- Ada (14) aus Berlin mit "Friends forever"- Elisabeth (16) aus Berlin mit "Du bist das, was mich bewegt"- Farzin (18) aus Riedlingen mit "Sie lässt mich allein"- Anna (17) aus Eislingen mit "Fading Love"Das Highlight des Wettbewerbs ist zum Staffel-Abschluss dieLive-Finalshow am 17. März: Gemeinsam mit ihren Musikpaten performendie Finalisten ihre acht fertigen Songs auf der Bühne. Die letzteEntscheidung liegt bei den KiKA-Zuschauern: Per Telefonvoting und SMSstimmen sie darüber ab, wer "Songwriter des Jahres 2017" wird!Auch in diesem Jahr bekommen die jungen Talente zusätzlicheUnterstützung vom Moderatoren-Duo Johanna Klum und Bürger LarsDietrich. Sie begleiten die Kandidaten durch die gesamte Produktion.Zahlreiche prominente Musiker wie Andreas Bourani, Peter Maffay,Namika, Olly Murs, Madcon, Marlon Roudette, Johannes Oerding, Nena,Revolverheld, David Garrett, Sarah Connor, Roger Cicero, DJ BoBo,Mark Forster oder Stephanie Heinzmann unterstützten in denvergangenen Jahren die Talentförderung "Dein Song" und standen denjungen Künstlern als Musikpaten zur Seite.- "Dein Song" startet am 20.02.2017 (16 Doku-Folgen à 25 Minuten,montags bis donnerstags, 19:25 Uhr bei KiKA).- "Dein Song - Das Finale 2017" findet statt am 17.03.2017 (19:05Uhr, live bei KiKA)."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film medienproduktionWiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA.Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann, CorinnaMiagtchenkov, Daniela Zackl.Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie auf www.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krielerstr. 13,50935 Köln, Tel: +49 221 933 3080Mail: hermjohannes@foolproofed.de; aktas@foolproofed.devetten@foolproofed.de;(Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, Yonca Aktas, Georg Vetten)Weitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell