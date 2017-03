"Dein Song" 2017: Antonia (12) aus Berlin jubelt als "Songwriterin des Jahres"! / Siegersong "Reality" begeistert die "Dein Song"-Zuschauer (FOTO)

Erfurt (ots) -TV-Studios in Hürth, 20:51 Uhr - die Spannung ist auf demHöhepunkt angelangt: Mit Antonia aus Berlin steht die Siegerin derneunten Staffel des beliebten Komponistenwettbewerbs "Dein Song"fest! Mit einer eindrucksvollen Darbietung ihres Songs "Reality"überzeugte die 12-Jährige im großen Live-Finale das Publikum, bekamdie meisten Voting-Stimmen der TV-Zuschauer und trägt nun den Titel"Songwriterin des Jahres 2017".Insgesamt acht talentierte Nachwuchskomponisten präsentierten ihreeigenen Kompositionen zusammen mit einem prominenten Musikpaten aufder "Dein Song"-Bühne. Am Ende der 100-minütigen Finalshow wurdeAntonia der begehrte Award vom Moderatorenduo Johanna Klum und BürgerLars Dietrich überreicht: "Es ist unglaublich, als würde die Sonnescheinen! Einen besseren Paten als Tim Bendzko hätte ich mir nichtwünschen können", so die Siegerin, die sich außerdem auf eineTalentförderung in Höhe von 5.000 Euro für ihre musikalischeWeiterbildung freuen darf. Auch ihr prominenter Musikpate Tim Bendzkoist voller Stolz: "Ich freue mich sehr für Antonia! Jemand, der jetztschon solche Songs schreiben kann, wird damit sicher in Zukunftgroßen Erfolg haben. Ich bin schwer beeindruckt!", so der bekannteSinger-Songwriter.Nach 16 ereignisreichen Doku-Folgen von "Dein Song" blicken alleMusikpaten zufrieden auf ihre Arbeit mit den Finalisten zurück.Prominente Unterstützer in diesem Jahr waren neben dem Sieger-PatenTim Bendzko der Singer-Songwriter Max Giesinger, Deutsch-RapperMoTrip, der spanische Sänger Álvaro Soler, Sängerin Cäthe, derdeutsch-amerikanische Popstar Iggy von Lions Head, Sänger Nick Howardund die amerikanische Newcomerin Sara Hartman.Beeindruckt von den Auftritten ist auch die "Dein Song"-Jury,bestehend aus Sängerin Mieze ("MIA."), Sänger Laith Al-Deen,Musikproduzent Martin Haas sowie Jury-Neuzugang Ole Specht("Tonbandgerät"). Sie trafen im Casting und im Komponistencamp aufIbiza die Entscheidungen, wer im "Dein Song"-Finale seinen eigenenSong performen durfte.Am kommenden Montag dürfen die Fans ihre Siegerin dann noch einmalhautnah erleben: Ab 20 Uhr stellt sich Antonia online aufwww.mein-kika.de im "Dein Song"-Chat den Fragen ihrer Fans."Dein Song" hat auch im neunten Jahr durch musikalischeNachwuchsförderung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung vonPersönlichkeit und Kreativität junger Nachwuchskünstler geleistet.Der einzige Komponistenwettbewerb im deutschen Fernsehen ist fürjunge Songwriterinnen und Songwriter eine einzigartige Plattform. Dieeigenen Gefühle durch Musik auszudrücken, ganz im Zeichen vonkünstlerischer Freiheit und Toleranz - für viele Jugendliche ist diesMotivation genug, es bei "Dein Song" selbst einmal mit demKomponieren zu versuchen!Interessierte Nachwuchskomponisten können sich bereits jetzt unterwww.kika.de für die zehnte Staffel bewerben!"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film medienproduktionWiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA.Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann, CorinnaMiagtchenkov und Daniela Zackl.Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie aufhttp://www.kika.de/dein-song/2016/index.html undhttps://www.kika-presse.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krielerstr. 13,50935 Köln, Tel: +49 221 933 3080Mail: hermjohannestifoolproofed.de; vettentifoolproofed.de;(Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, Georg Vetten)Weitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell