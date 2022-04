Dein MSCI World-ETF ist dummes Geld – so machst du smartes Geld daraus!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Ich habe in meinem Leben noch nie einen MSCI World-ETF besessen. In einer Zeit, in der Indexfonds auf den Weltindex als das Maß aller Dinge gelten, klingt das schon fast wie ein Schuldeingeständnis. Dabei hat meine Zurückhaltung einen ganz einfachen Grund: Ich möchte nicht dem dummen Geld hinterherlaufen.

Meine Rolle am Aktienmarkt ist nicht die eines Lemmings. Stattdessen möchte ich mir ein Portfolio zusammenbauen, das zu 100 % meinen Überzeugungen entspricht. Für einen MSCI World-ETF ist da schlichtweg kein Platz.

MSCI World-ETF: Dummes Geld?

Indexfonds auf den MSCI World sind unfassbar beliebt. Doch ebendiese Beliebtheit sorgt für ein immer größer werdendes Problem: Das Geld der Anleger fließt in die immer gleichen Aktien.

Mehr als 10.000.000.000.000 (zehn Billionen!) US-Dollar an Anlegergeldern stecken aktuell in ETFs. Damit stehen sie für über 13 % der gesamten Marktkapitalisierung aller Aktien. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Summe landet in verschiedenen MSCI World-ETFs und Indexfonds auf andere berühmte Indizes. Je mehr Anleger in passive ETFs investieren, desto mehr Geld strömt in die großen, bekannten Aktienwerte dieser Welt.

Die Nachfrage nach diesen Top-Aktien wird immer weiter aufgeblasen. Aktien von Unternehmen, die gut performen, ihren Marktwert steigern und anschließend in einen großen Index wie den MSCI World aufsteigen, erfreuen sich immer steigender Nachfrage. Eine Aufwärtsspirale entsteht. Andere Aktien bleiben links liegen. In sie fließt verhältnismäßig wenig Investorengeld. Bis es bei ihnen eines Tages einmal gut läuft und die Aufnahme in einen großen Index winkt.

Aus dummem Geld smartes Geld machen

Der Aktienmarkt funktioniert wie eine gigantische Wahlurne. Anleger stimmen mit ihrem Kapital für die Unternehmen, die aus ihrer Sicht das beste Verhältnis von Chance und Risiko aufweisen. Je mehr Anleger das machen und je akribischer sie dabei vorgehen, desto besser ordnet der Markt das knappe Investorenkapital den Unternehmen zu.

Das dumme Geld, das in MSCI World-ETFs steckt, nimmt nicht aktiv an der Wahl teil, sondern verstärkt bloß die Entscheidungen der anderen. Ein Markt der Lemminge, bei dem viel Kapital blind in immer dieselben Unternehmen fließt, kann gar nicht smart sein.

Die gute Nachricht ist, dass dummes Geld nicht dazu verdammt ist, für immer dumm zu bleiben. Ich habe mich aktiv gegen einen MSCI World-ETF entschieden. Und habe es daher selbst in der Hand, wie smart mein Kapital ist. Genauer gesagt, welche Rendite es erzielt.

Ich schaue gezielt nach den Aktien, die links liegen geblieben sind. Die findet man in keinem MSCI World-ETF dieser Welt. Auf diese Weise kann ich mir ein Portfolio zusammenbauen, das ganz meinen eigenen Überzeugungen entspricht. Und nicht denen der stillen und schweigenden Mehrheit, die, wie wir wissen, nicht immer richtig liegen muss.

