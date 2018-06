Dein Guter Ruf findet und beseitigt unliebsame Spuren im Netz

Essen (ots) - Wer im Netz nach seinem Namen googelt, ist meistensüberrascht, wo und wie oft er ihn findet und fragt sich, ob im WorldWide Web noch mehr Einträge herumschwirren, von denen er nichts ahntund die nicht nur positiv sind. Dein Guter Ruf geht auf Spurensuche.Seit über 10 Jahren kümmert sich der Reputationsmanager Dein GuterRuf um den digitalen guten Ruf seiner Kunden. Tagtäglich wird Deinguter Ruf von Kunden kontaktiert, die sich wegen der Löschung einesungewünschten Eintrags im Netz an den erfahrenen Reputationsmanagerwenden und anfragen, ob und wenn ja, wieviel weitere unliebsameEinträge über sie im Netz zu finden sind, von denen sie bisher nichtswissen.Privatpersonen fragen ebenso Löschungen von Einträgen im Netz anwie kleine, mittelständische und große Unternehmen sowie Freiberuflerwie Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Schauspieler, Künstler uvm. DeinGuter Ruf kümmert sich um das Anliegen seiner Kunden schnell unddiskret. Die Suche und Löschung von Einträgen kann über die Plattformvon Deiner Guter Ruf einzeln beauftragt werden. Ebenso isttelefonisch eine persönliche Beratung kostenlos und unverbindlichmöglich.Das Internet vergisst nichtUnabhängig, ob es sich um Privatpersonen oder Unternehmen, ob essich um üble geschäftsschädigende Nachreden oder unangemessenePartyfotos handelt, die Betroffenen sind immer mit der gleichenProblematik konfrontiert: zum einen, dass das Internet nichtsvergisst und zum anderen, dass die virale Wirkung von Einträgen sogroß ist, dass in Sekundenschnelle, Inhalte tausendfachvervielfältigt werden und das ohne das Aktivwerden und Wissen derBetroffenen.Um den guten Ruf im Netz zu schützen, ist Eigeninitiative gefragt.Zunächst geht es darum ausfindig zu machen, wie, wo und wie oft manim Netz auftaucht und im zweiten Schritt, unliebsame Einträge zulöschen. Da dieses häufig mit einem großem Zeitaufwand verbunden ist,ist die Inanspruchnahme eines erfahrenen Dienstleistern wie DeinGuter Ruf, der auf ein großes Netzwerk und jahrelanger guterZusammenarbeit mit Webseitenbetreibern zurück blickt, unter Kosten-und Nutzenaspekten empfehlenswert. Die Erfolgsquote von 85 % beiLöschaufträgen spricht für sich.DiffamierungenSo vielschichtig die Zielgruppe von zu löschenden Einträgen imNetz ist, so vielfältig sind die Anlässe der Entfernung selber.Ein Großteil der Loschaufträge sind kompromittierende Einträge wieFotos, Verleumdungen, Beschimpfungen bis hin zu Cyber-Mobbing.Verweise auf ehrverletzende Bewertungen werden ebenso gelöscht. DeinGuter Ruf löscht Inhalte jeglicher Art: Texte und Bilder ebenso wieVideos, unabhängig, ob sie selber verfasst oder von Dritten erstelltund online gestellt wurden und das weltweit.Veraltete Einträge können Vertragsstrafen nach sich ziehenNeben verleumdenden Einträgen werden zunehmend Löschungenveralteter Einträge bei Dein Guter Ruf angefragt. Wenn sichGeschäftspartner trennen, beispielsweise Ärzte, die nicht mehr ineiner gemeinsamen Praxis praktizieren, Versicherungsmakler ihreAgentur wechseln, Franchisepartner aus dem Franchiseunternehmenaustreten usw., kommt es im Zuge veralteter Firmeneinträge imInternet nicht nur zu Verwirrungen der Kunden, Patienten undMandanten, sondern auch immer wieder zu Namensstreitigkeiten, die beinicht rechtzeitiger Löschung bis zum Gerichtsverfahren und Androhungvon Vertragsstrafen führen können.Oft wissen die Betroffenen gar nichts von den bestehendenEinträgen im Netz, weil sie sich im Zuge der viralen Verbreitung ohneihr Wissen gestreut haben. Aber Unwissenheit schützt nicht vorStrafe. Diese Erfahrung haben in großem Umfang Hoteliers gemacht, diewegen unrechtmäßiger Darstellung von Sternen vom Deutschen Hotel- undGaststättenverband Dehoga abgemahnt wurden. Die Sterneauszeichnungist nur für drei Jahre gültig und war in einigen Fällen ausgelaufen.Da die Verbreitung der Hotels mit der Auszeichnung im Netz nichtimmer selbst veranlasst und damit nicht bekannt war, schwirrten diesenoch im Netz herum. Auch hier schützte die Unkenntnis den Betroffenennicht. Die Dehoga ist verstärkt gegen falsche bzw. veraltete Angabenim Internet vorgegangen....und GewinneinbußenAber auch ganz alltägliche, unspektakuläre Gegebenheiten wie eineStandortverlagerung, eine Aufgabe des Gewerbes, Änderung derÖffnungszeiten des Unternehmens usw. führen dazu, dass diese nichtmehr aktuellen Informationen weiterhin im Netz herumschwirren, ohnedass der Unternehmer davon Kenntnis hat, weil Dritte dieseInformationen vervielfältigt haben. Nichtsdestotrotz können sie zuUmsatz- und damit Gewinneinbußen führen und sollten deshalb möglichstumgehend entfernt werden.Proaktives Vorgehen lohnt sichUnd auch hier ist wieder der erste Schritt, durch eine umfassendeSuche, diesen Einträgen auf die Spur zu kommen und sie daraufhin zulöschen. Dein Guter Ruf spürt alle unliebsamen Spuren im Netz auf undlöscht daraufhin die negativen Einträge im Netz. Christian Keppel,Geschäftsführer von Dein Guter Ruf, empfiehlt aus seiner Erfahrungaus dem täglichen Geschäft, erst gar nicht zu warten, bis das Kind inden Brunnen gefallen ist, sondern proaktiv vorzugehen und aktiv denguten Ruf im Netz für die eigene Persönlichkeit und das Unternehmenaufzubauen.Die Online Reputation ist selbst zu steuern, indem durchMonitoring permanent beobachtet wird, welche Informationen im Netz zuder eigenen Person oder dem Unternehmen gegeben sind. Je frühernegative Einträge aufgespürt werden, desto geringer ist das Risikoeiner uferlosen Ausbreitung. Von der Suche über die Entfernungennegativer Einträge bis zum umfassenden Reputationsmanagement hat DeinGuter Ruf zahlreiche Methoden zum Schutz gegen Diffamierungen und fürden Aufbau einer guten Reputation im Internet entwickelt. Wer dieseMaßnahmen für sich und sein Unternehmen nutzt, ist klar im Vorteilund schützt sich vor bösen Überraschungen.Je früher desto besser!DeinguterRuf ist ein Projekt der MoveVision GmbH. Der Servicewurde 2007 in Düsseldorf gegründet und steht seit Anbeginn fürKontrolle, Schutz und Pflege des guten Rufs im Internet. DasUnternehmen bietet Privatpersonen und Unternehmen einen Full-Servicerund um das eigene Online Reputations Management an.Kernangebote sind das Löschen von Einträgen sowie dieUnterstützung im Aufbau einer positiven Reputation durch das OnlineReputations Management. Pressekontakt:
Dein Guter Ruf
Christian Keppel
Original-Content von: Dein Guter Ruf, übermittelt durch news aktuell