Berlin (ots) -Dehaa Rossun und das CUB (DR-CUB), Forschungszentrum fürHautgesundheit befindet sich in Berlin und stützt sich auf dieinternationale akademische Spitzenbasis der medizinischen UniversitätCharlotte, renommierte Expertenressourcen sowie eine modernePlattform für Krankenhaus- und klinische Forschung. DasForschungszentrum konzentriert sich auf die wichtigen Probleme undHerausforderungen im Bereich der Hautgesundheit, besonders imHinblick auf das unterschiedliche Alter, Geschlecht, den Hauttyp desBabys und die besonderen Phasen der Schwangerschaftsvorbereitung, derSchwangerschaft und der Nachgeburtsperiode, um eine langfristigeeingehende Forschung aufzubauen. Die Zielbereiche beinhalten dieErforschung einer innovativen interdisziplinärer Zusammenarbeit undeinen individuell angepassten Pflegeplan. Mit den erstklassigen undzukunftsweisenden Forschungsergebnisse leistet er einen Beitrag zurtechnischen Unterstützung sowohl für wissenschaftliche Untersuchungenals auch für klinische Studien.Das DR-CUB-Forschungszentrum schätzt, dass Lelch nicht nur die"Dünnhaut-Gesundheitsversorgung" als ihre Aufgabe ansieht undlangfristige Projekte für das Gemeinwohl durchführt, er übermitteltaber auch das professionelle und wissenschaftliche Konzept derDünnhautpflege den vielen Familien, was als Unternehmensverhalten miteinem tiefen Gefühl für soziale Verantwortung berücksichtigt wird.Inzwischen führt DR-CUB-Forschungszentrum auch nach Lelchseinzigartigem Konzept der "Lipidschnittpflege" eine langfristigeGrundlagenforschung, um die soliden klinischen und wissenschaftlichenGrundlagen für die Sicherheit von Säuglingen sowie eine gesunde undwissenschaftlich präzise Hautpflege anzubieten. Schließlich um mehrbahnbrechende Forschungsergebnisse von Weltklasse hervorbringen.Die Forschungsplattform wird von Professorin Ulrike Blume-Peytavigeleitet, die sich auf den internationalen Bereich der Dermatologiekonzentriert. Gleichzeitig ist sie stellvertretende Direktorin derAbteilung für Haut- und Immunologie der medizinischen UniversitätCharlotte und Gründerin und Direktorin des klinischenForschungszentrums für Haar- und Hautwissenschaften sowielangjähriges Mitglied der europäischen Gesellschaft für Dermatologie.Ihre Forschung konzentriert sich auf die klinische Behandlung vonHauterkrankungen, Hautpflege, immunbedingten Hauterkrankungen,pädiatrischen Hauterkrankungen, Bewertung von Hautpflegeprodukten undderen klinische Anwendung usw. Bis dahin hat Professorin UlrikeBlume-Peytavi mehr als 400 Arbeiten veröffentlicht, und leitete undbeteiligte sich an der Erstellung der klinischen Richtlinien für dieHautpflege von Säuglingen für Europa, die USA und internationaleVersionen.Während der Eröffnungsfeier des DR-CUB-Forschungszentrums wies derVorsitzende der Lunaler-Gruppe, Gavin Zhou, darauf hin, dass Lelchals weltweit führender Experte für dünne Haut einen weiterenwichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung der globalenForschungs- und Entwicklungsstrategie gesetzt hat. Lelch ist dieerste Marke, die eine "Mikroklima-, Tag- und Nachtwächter" Theorievorbringt, die auf der Struktur und den Eigenschaften der Haut inverschiedenen Altersstufen von Säuglingen basiert. Dies könnte dieHäufigkeit von Windelausschlägen erheblich verringern und dazubeitragen, die Säuglinge gesund und glücklich zu halten. Zugleich hatLelch auch in der Richtung von der Präzision und Individualisierungeine umfassende Lösung für die Dünnhaut-Gesundheitsversorgunguntersucht und sich entwickelt. Herr Zhou ist der Meinung, dass diehochrangigen Forschungsergebnisse aus der Forschungsplattform dieeinzigartigen Vorteile und die langfristige hochrangige Entwicklungvon Lelch kontinuierlich und wissenschaftlich nachdrücklichunterstützen werden.Professorin Ulrike Blume Peytavi schätzte es sehr, dass Lelch dieTheorie der "Dünnhaut-Gesundheitsversorgung" immer als eigene Pflichtansieht. Die Zusammenarbeit zwischen DR-CUB und Lelch erfolgthauptsächlich nach den beiden Konzepten"Lipidsegmented-Gesundheitsversorgung" und "Mikroklima, Tag- undNachtwächter", um sowohl die Grundlagenforschung als auch klinischeForschung auf der Grundlage einer weltweit führenden Plattform imBereich von Allergie und Immunität in Charlotte medizinischerUniversität Charlotte durchzuführen. Die erarbeiteten erstklassigenForschungsergebnisse werden das wirksame Präventions- undVerbesserungsschema für Neurodermitis untersuchen, das eine sehrsolide klinische und wissenschaftliche Grundlage für die Gesundheitund wissenschaftliche Hautpflege anbieten wird.Lelch hat in Deutschland den Textilgefahrentest OEKO-TEX STANDARD100 bestanden, um die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit des Produktszu gewährleisten und so mehr Vertrauen für die Elternfamilien zuschaffen. In der Zwischenzeit hat Lelch auch die 5-Sterne-Siegel vom Dermatest Professional-Zertifizierung erhalten, die im Rahmen einer Reihe von klinischen Studien getestet wurde, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Produkten zu gewährleisten, die schließlich Millionen von Familien die beste Hautpflege anbieten können. Unter der professionellen Leitung des DR-CUB Forschungszentrums wird Lelch mehr weltklassige und wegweisende Forschungsergebnisse erzielen und "gesunde Familie, Lebensqualität" umfassend ausüben.