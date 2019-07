Degussa Goldhandel Marktreport: Betreibt die EZB Geldsozialismus? Goldabkommen der Zentralbanken aufgehoben

Die EZB entwertet den Euro mit ihrer Geldpolitik weiter. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, sieht darin Geldsozialismus im Sinne von Roland Baader. Ist Gold also das bessere Geld? "Gold ist langfristig gesehen, das bessere Werterhaltungsmittel." Hinzu kommt, dass die Zentralbanken das Goldabkommen nicht verlängern, also kein Gold mehr verkaufen werden. Was bedeutet das für den Goldpreis? Und warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



