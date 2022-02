Degica ernennt Kazunori Kajihiro zum COO, um das Wachstum der Zahlungsplattform KOMOJU voranzutreiben

Tokio (ots/PRNewswire) -Internationales Zahlungsunternehmen fördert internen Kandidaten und ehemaligen Webentwickler als Teil der Strategie, beträchtliches technisches Know-how in seiner C-Suite sicherzustellenTOKIO Das internationale Zahlungsunternehmen Degica hat heute die Ernennung von Kazunori Kajihiro zum Chief Operating Officer (COO) mit Sitz in Japan bekannt gegeben. Kajihiro wird für alle Aspekte des Betriebs von Degica verantwortlich sein, einschließlich Buchhaltung, Händler- und Lieferkettenmanagement und Wachstum auf nationalen und internationalen Märkten – mit besonderem Schwerpunkt auf der Förderung des Flaggschiffs, der Zahlungsplattform des Unternehmens namens KOMOJU.Die Ernennung spiegelt die Strategie von Degica wider, Personen mit technologischem Fachwissen in die Vorstandsebene zu bringen, wobei er auf seine Erfahrung als Programmierer bei Fujisoft and Members, Inc. sowie auf seine Zeit als Webentwickler in seinen frühen Tagen bei Degica zurückgreifen kann.Kajihiro bringt auch bedeutende Geschäftsexpertise in den Vorstand ein, da er bereits eine zentrale Rolle beim Wachstum des Unternehmens gespielt hat. Zuletzt war Kajihiro als Vice President of Products bei Degica tätig, wo er die Abteilung für die Entwicklung von Zahlungsprodukten des Unternehmens beaufsichtigte und die Verbesserung des Serviceniveaus von KOMOJU vorangetrieben hat. Zuvor war er zwischen 2017 und 2019 auch als Vizepräsident für Sicherheit und Infrastruktur tätig, wo er den Aufbau des Infrastrukturteams des Unternehmens leitete und gleichzeitig die Leistung der KOMOJU-Plattform verbesserte, wobei sein Team ständig Rekorde in Bezug auf die Anzahl der verarbeiteten Transaktionen pro Sekunde brach.„Es ist uns eine Freude, Kajihiro-san in unserem C-Suite-Team willkommen zu heißen", sagt Jack Momose, CEO von Degica. „Er ist seit mehr als sieben Jahren eine außergewöhnliche Bereicherung für unser Team, und sein Hintergrund als Programmierer, kombiniert mit seiner genauen Kenntnis unseres Unternehmens und unserer Produkte, machen ihn zum idealen Kandidaten, um unsere Geschäfte von ganz oben zu leiten."Über DegicaDie Mission von Degica ist es, einen fairen, globalen Marktplatz für Waren und Dienstleistungen zu schaffen – Barrieren zwischen verschiedenen Märkten abzubauen und es einfacher zu gestalten, überall auf der Welt Geschäfte zu betreiben. Mit seinen Ursprüngen in der Videospielverlagsbranche stellte Degica fest, dass es eine eigene interne Zahlungslösung aufbauen musste, um Spiele über große Plattformen an Kunden in seinem Heimatmarkt Japan zu verkaufen. Die Lösung funktionierte so gut, dass das Team beschloss, dass seine Zukunft darin liege, ähnliche Barrieren für andere Unternehmen abzubauen. Heute bietet Degica eine Reihe von Lösungen an – von Zahlungen bis hin zu KI-Übersetzung und Logistikunterstützung –, um Unternehmen außerhalb Japans einen direkten Zugang zum großen und wertvollen Markt des Landes zu ermöglichen und auch andersherum Unternehmen in Japan und dem Rest Asiens die Tür zu westlichen Märkten in Europa und den USA zu öffnen.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte www.degica.com.Über KOMOJUKOMOJU (eine Abkürzung des japanischen Ausdrucks „購入モジュール", was „Einkaufsmodul" bedeutet) wurde 2016 von Degica gegründet und mit einem einzigen Ziel gestartet – Japan einfacher zu machen. Zu diesem Zweck bietet KOMOJU seinen Kunden eine globale Zahlungsplattform, die in vier Regionen mit über 50 internationalen Partnern und mehr als 2.500 aktiven Händlern aktiv ist. Es ist mit Plattformen wie Shopify, Wix, Woo Commerce und Magento verbunden und bietet Händlern Zugang zu allen wichtigen Zahlungsmethoden in Japan, Korea und China und beinhaltet FX-Funktionalitäten, damit Händler Gelder in ihrer gewünschten Währung erhalten und gleichzeitig lokale Währungen verarbeiten können.Heute, nach dem großen Anfangserfolg der Plattform, hat sich das ursprüngliche Ziel, Japan einfacher zu machen, ausgeweitet. Der nächste Schritt für KOMOJU und Degica ist der weitere Abbau von Hindernissen für Geschäfte nicht nur nach und aus Japan, sondern überall auf der Welt – die Schaffung eines fairen und globalen Marktplatzes für Waren und Dienstleistungen.Für mehr Informationen gehen Sie bitte auf https://en.komoju.com/.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1748227/Degica.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1630867/KOMOJU_by_Degica_Logo.jpgPressekontakt:Finn Partners - Tel: +49 69 348726371 Email: degica-dach@finnpartners.com Fred Hendry - Tel: +49 69 348726370 Email: Fred.Hendry@finnpartners.comOriginal-Content von: Degica, übermittelt durch news aktuell