Definition: Zentralbörse

Hinter den Zentralbörsen verbirgt sich nichts Anderes als die jeweiligen Hauptbörsen eines Landes. In Deutschland wäre also zum Beispiel die Frankfurter Wertpapierbörse die Zentralbörse. In anderen Ländern erfolgt das gleiche Prinzip, so dass praktisch überall die bedeutendste Börse zur Zentralbörse ernannt wird. Um bei dem deutschen Beispiel zu bleiben, so kann angemerkt werden, dass diese Börse dem Abschluss unterschiedlichster Handelsgeschäfte dient. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.