Definition: Zeichnen

Mit dem Begriff Zeichnen ist in Hinblick auf den Wertpapierhandel immer das Zeichnen von Aktien gemeint. Grundsätzlich handelt es sich dabei um die, Kraft der eigenen Unterschrift eingegangene, Verpflichtung, Aktien in einer zuvor bestimmten Anzahl und zu ebenfalls im Vorfeld festgelegten Konditionen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu übernehmen. Zu dem handelt es sich hierbei in der Regel um die Übernahme neuer ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.