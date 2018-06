Definition: Zahlungsausfall

Unter einem Zahlungsausfall ist nichts Anderes zu verstehen als eine Zahlungsstörung in massivster Form, da die Zahlung nicht getätigt wird. Im englischen Sprachgebrauch wird der Zahlungsausfall bzw. die Zahlungsstörung auch als arrears bezeichnet. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um eine Leistungsstörung, da der Schuldner seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommen kann oder nicht nachkommen will. Man spricht hier auch vom so ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.