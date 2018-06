Definition: Xetra

XETRA ist die Bezeichnung für einen börslichen Handelsplatz und besitzt den MIC-CODE XETR. Der Marktanteil im Aktienhandel beläuft sich auf über 90 Prozent, so dass es sich bei diesem Handelsplatz der Frankfurter Wertpapierbörse gleichzeitig um den bedeutendsten in Deutschland handelt. Gleichzeitig ist es aber auch der bedeutendste Handelsplatz bezüglich so genannter ETFs, also der an Börsen gehandelten Fonds. Der Name ist ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.