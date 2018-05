Definition: Was ist der Emissionskurs?

Der Emissionskurs ist die Bezeichnung für einen Börsenkurs, zu dem junge oder neue Aktien ausgegeben – also emittiert – werden. Dabei handelt es sich um den ersten Kurs, mit dem die Aktien auf dem so genannten Primärmarkt angeboten werden. Hierbei handelt es sich auch um keinen zufälligen Wert, sondern um einen Teil des so genannten Emissionskonzeptes, das zwischen der Emissionsbank und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.