Definition: Was ist ein Diskontsatz?

Hinter dem Diskontsatz verbirgt sich der Zinssatz, zu dem Wechsel durch ein Kreditinstitut, also durch eine Geschäftsbank, an die Zentralbank des betreffenden Landes rediskontiert werden können. Damit kann die betreffende Bank kurzfristig ihre eigene Liquidität erhöhen. Der Preis, den die Bank für diese Erhöhung ihrer Liquidität zu zahlen hat, ist der so genannte Diskontsatz.

Ob und in welchem Umfang diese Wechselverkäufe durchführbar ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.