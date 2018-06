Definition: Tageskurs

Der Tageskurs ist der Kurs, der am jeweiligen Ausführungstag einer Transaktion Gültigkeit besitzt. Dabei kann zwischen einem Börsenkurs, einem Wechselkurs oder einem Briefkurs unterschieden werden. Aber auch in Hinblick auf den Handel von Edelmetallen gibt es so genannte Tageskurse. Eine weitere Sonderform ist der Kassakurs, der beispielsweise immer dann greift, wenn es sich um ein so genanntes Kassageschäft handelt. Der Börsenkurs ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.