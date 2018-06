Definition: Tagesgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

In Hinblick auf den Wertpapierhandel bezeichnet der Begriff Tagesgeschäft das so genannte Daytrading, also die Durchführung von Börsengeschäften an einem betreffenden Börsentag bzw. auch innerhalb dieses Tages zu den geschäftsüblichen Zeiten. Weiterhin wird mit dem Begriff aber auch eine kurzfristige Spekulation mit Wertpapieren bezeichnet, wobei die jeweilige Position am gleichen Handelstag sowohl eröffnet als auch wieder geschlossen wird. Das Ziel dieser ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.