Definition: Quartalsdividende

Die Quartalsdividende erschließt sich in ihrer Bedeutung bereits aus dem Namen, denn hierbei handelt es sich um einen Dividendenform, die nicht jährlich, sondern vierteljährlich ausgezahlt wird und vor allem in den USA üblich ist. In Europa wird diese Form der Dividendenermittlung und Dividendenverrechnung eher selten angewandt und ist dabei eher eine unübliche Form, die besonderen Gelegenheiten und Umständen vorbehalten bleibt. Das ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.