Definition: Quartalsbilanz

Auch in Hinblick auf die Quartalsbilanz lässt sich die Definition mehr oder weniger direkt aus der Bezeichnung ablesen, denn hierbei handelt es sich um eine Bilanz, die am Ende eines jeden Quartals erstellt wird. Diese Quartalsbilanz ist dabei in der Regel ein Bestandteil des Quartalsberichtes und wird aus den (vorläufigen) Konzerndaten der Buchhaltung ermittelt und erstellt. Dabei sind alle Arbeitsschritte mehr ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.