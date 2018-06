Definition: Quartalsbericht

Grundsätzlich handelt es sich bei einem Quartalsbericht ? der Name sagt es bereits ? um einen Zwischenbericht, der die Aufgabe besitzt, auch unterjährig mehr oder weniger wichtige Informationen über den aktuellen Geschäftsverlauf zu vermitteln. Dabei umfasst der so genannte Quartalsbericht in der Regel eine verkürzte Fassung der künftig zu erwartenden Bilanz, eine Kapitalflussrechnung, eine gekürzte Fassung des üblichen Anhangs und eine ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.