Definiens präsentiert Pharmalösungen für immunonkologisches Profiling

Tissue Phenomics-Ansatz beschleunigt die Entwicklung von Assaysfür klinische Studien und Patient-ProfilingMünchen (ots/PRNewswire) - Definiens, das Unternehmen für TissuePhenomics®, kündigt sein Definiens Insights Forum an, das am 17.Oktober 2018 in der Unternehmenszentrale am Standort München(Deutschland) erstmalig stattfinden wird. Die Anmeldung (http://info.definiens.com/definiens-insights-forum-2018?utm_campaign=2018-Q4-Insights%20Forum&utm_source=PR%20Newsire&utm_medium=Press%20Release) fürdie kostenlose Veranstaltung steht allen Fachbesuchern offen, dasPlatzangebot ist allerdings begrenzt."Dies ist eine tatsächlich einzigartige Gelegenheit, sich aktivmit Pharmaunternehmen und Experten über ihre Erfahrungen bei derNutzung der Tissue Phenomics-Lösungen von Definiens in den BereichenImmunonkologie, Biomarker-Entwicklung und Patient-Profilingauszutauschen", erklärte Ralf Huss, Chief Medical Officer vonDefiniens.Dr. Huss wird auf dem Forum als einer von mehreren Experten seineErfahrungen mit immunonkologischen (IO) Tests vorstellen, desWeiteren werden sich auch Referenten von MedImmune,Boehringer-Ingelheim und Covance/LabCorp zu ihren Erfahrungen äußernund Best Practices austauschen.Die Veranstaltung findet zeitgleich mit dem jährlichen Kongressder European Society for Molecular Oncology (ESMO) statt, der dieweltweit wichtigsten Pharmakonzerne vom 18. - 20 Oktoberzusammenbringt, um die Fortschritte in klinischen Krebstherapien zupräsentieren. Der in Definiens' Heimatstadt München ausgerichteteESMO-Kongress für 2018 wird voraussichtlich rund 24.000 der führendenOnkologen und klinischen Wissenschaftler aus der ganzen Weltanziehen.Eines der spannendsten Themen auf dem diesjährigen ESMO-Kongressist das Feld der Immunonkologie, die sich in den letzten Jahren zueinem der vielversprechendsten Bereiche der onkologischen Behandlungentwickelt hat. Definiens bietet IO-Profiling und digitaleDienstleistungen im Bereich der Pathologie an, die sich weitgehendauf den Tissue Phenomics-Ansatz stützen. Das Unternehmen stellt dieseDienstleistungen für Pharmaunternehmen bereit und beschäftigt einenMitarbeiterstab aus Pathologen, translationalen Wissenschaftlern undBioinformatikern, und ein umfangreiches Team von fachlich versiertenServiceberatern."Das Feld Immunonkologie entwickelt sich rasant", sagte Dr. Huss."Die IO-Testplattformen sind derzeit nur eingeschränkt fähig,Biomarker-Studien in verwertbare Erkenntnisse fürArzneimittelhersteller umzuwandeln. Die Fähigkeit, schnell zuumsetzbaren IO-Einblicken zu gelangen und damit Tests für das großangelegte Patienten-Screening zu standardisieren und zu skalieren,kann das Ergebnis von klinischen IO-Studien radikal verbessern. Wirfreuen uns darauf, die zukünftigen Angebote und den technologischenFortschritt im IO-Profiling vermitteln zu können".Mehr zu dieser Veranstaltung erfahren Sie unter Definiens InsightsForum. (http://info.definiens.com/definiens-insights-forum-2018?utm_campaign=2018-Q4-Insights%20Forum&utm_source=PR%20Newsire&utm_medium=Press%20Release)Informationen zu DefiniensWir verbessern das Leben von Patienten, indem wir das Phänom desGewebes erschließen.Die therapeutischen Strategien in der Onkologie haben sich vomDirektangriff auf die Krebszellen hin zur Rekrutierung desImmunsystems als Helfer gegen den Krebs verlagert. Wir haben uns derMission verschrieben, Durchbrüche in der Immunonkologie zu forcierenund den Pharmaforschern zu helfen, gewebebasierte Informationen durchDefiniens' Tissue Phenomics® Technologie besser zu erschließen.Unsere Expertise beschleunigt und vertieft das Verständnis vonKrankheitsbiologie und den Mechanismen des Immunsystems undermöglicht es, Daten aus allen Teilgebieten der modernen Biologie ineinen für Krebserkrankungen relevanten Kontext zu bringen, was dieUmsetzung neuer Erkenntnisse in neuartige Therapien undBehandlungsstrategien erleichtert. Unsere Vision ist es, mittelsBiomarkerharmonisierung spezifische und verwertbare Patientenprofilefür einen individuellen Versorgungsstandard mit wenigerNebenwirkungen und einer verbesserten Lebenserwartung für denPatienten zu bewirken. Die bewährte Definiens-Technologie, diebereits in Tausenden von Projekten eingesetzt wurde, liefertErgebnisse, die die Medikamentenentwicklung beschleunigt und über1000 In Peer Reviews überprüfte Veröffentlichungen generiert haben.Definiens ist ein Unternehmen des AstraZeneca-Konzerns, dasProdukte und Dienstleistungen für Unternehmen aus demLife-Science-Bereich anbietet, zu denen auch MedImmune zählt,AstraZenecas globales Forschungs- und Entwicklungsunternehmen fürBiologika.