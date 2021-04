Defense Metals bereitet zusätzliches hochgradiges Seltenerdelement-Konzentrat zur Prüfung durch einen der weltweit führenden Seltenerd-Produzenten vor

Quelle: IRW Press

Pressemeldung – Vancouver, British Columbia – 12. April 2021: Defense Metals Corp. („Defense Metals“) (TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) freut sich bekanntzugeben, dass laut Auskunft seines in Asien ansässigen Beratungsunternehmens Golden Dragon Capital Limited („GDC“) zwei der weltweit führenden in der Verhüttung und Trennung von Seltenerdelementen (SEE) tätigen Unternehmen Proben von SEE-Mineralkonzentrat aus Wicheeda zur Prüfung angefordert haben. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



