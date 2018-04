London (ots/PRNewswire) -Defence IQ hatte die Gelegenheit zu einem Gespräch mit GregoryRadabaugh, Direktor des Joint Information Operations Warfare Centerund Redner bei der Veranstaltung. In diesem exklusiven Gesprächliefert er einzigartige Einblicke, wie diese OrganisationenTechnologie zu ihrem Vorteil nutzen und Informationen in ihrerPropaganda platzieren und welche Herausforderungen die alliiertenKräfte bei ihrer Bekämpfung haben.Extremistische Organisationen versuchen über das Internet undSocial-Media-Plattformen gezielt leicht beeinflussbarePersonengruppen zu erreichen und treffen mit ihren Wahrheiten aufunkritische Zustimmung. Die sozialen Medien sind zur zentralenPlattform für das gegensätzliche Narrativ der alliierten Kräfte undextremistischen Organisationen geworden. Es kommt darauf zuverstehen, wie man diese Plattformen am besten nutzen kann, um demGegner wirksam entgegenzutreten.Die Alliierten müssen die Nutzung von Internet-Plattformen undTechnologien lernen, um das Narrativ der Terroristen zu entkräften.Der Krieg der Worte findet heute vornehmlich im Internet statt.Extremistische Organisationen können heute ganz neue Zielgruppenerreichen und ihre Wahrheiten verbreiten.Es wird sich zeigen, welchen Einfluss gewalttätige extremistischeGruppen (VEO) in 10 Jahren haben, aber sie geben sich noch langenicht geschlagen. Vor zehn Jahren hätte sich niemand vorstellenkönnen, dass eine VEO ein Gebiet von der Größe Großbritannienskontrolliert. Die Strategie von VEO ist es, sich ständig an dieSchnittstellen und Schwachpunkte der Kohäsion und Verteidigungen derUSA anzupassen. VEO werden sich entsprechend dem gesellschaftlichenHandeln und sozialen Technologien weiterentwickeln.Wir laden Sie ein zur Konferenz "Countering Violent Extremism2018", bei der Gregory Radabaugh, Direktor des Joint InformationOperations Warfare Center, und hochrangige internationale Referentendie technologischen Fortschritte und ihren Einfluss auf die Erhebung,Interpretation und Analyse von Daten beleuchten. Hier können Sie hierdas komplette Programm und die Rednerliste herunterladen (https://cveevent.iqpc.co.uk/landing/thank-you-for-visiting?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Advertising&utm_campaign=11591.012_PRNewswire&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=655592)Sofia Nicolaou: enquire@iqpc.co.uk , +44(0)-207-036-1300Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell